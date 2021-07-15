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南投疫情和緩接種意願低 下修年齡層至67歲提升施打率

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣疫情趨緩影響老人接種意願，衛生局下修年齡層預計22日完成這波接種。圖／南投縣政府提供
南投縣疫情趨緩影響老人接種意願，衛生局下修年齡層預計22日完成這波接種。圖／南投縣政府提供

南投縣疫苗接種率低，南投縣政府表示，因這波疫苗接種採分齡造冊，南投縣幅員廣大，同時考量74歲以上長者多半需由家屬陪同，因此接種時間都安排在假日，加上南投最近疫情和緩，都影響長輩接種意願，因此接種率僅5成，為了提升接種率，已將年齡層下修到73歲至67歲，預計7月22日完成這波接種。

衛生局說，經評估為提升疫苗接種率，種年齡層下修，14至22日開放「71至73歲長者(原住民61至63歲者)」接種，發放接種通知單1萬6050張，開設38場次接種；7月16日至7月21日開放「67至70歲長者(原住民57至60歲者)」接種，發放接種通知單2萬1113張，開設39場次接種。

71至73歲長者與67至70歲長者兩年齡層合計發出3萬9163張接種通知單，希望收到通知單長者務必依時間點前往接種。預計下降年齡層擴大接種人數後，中央撥配疫苗將全數用罄，後續民眾有接種需求均需統一至中央流行疫情指揮中心規劃「COVID-19公費疫苗接種預約平台」進行意願登記。

疫苗 疫情

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