彰化火警殉職消防員追思會 家屬遞陳情信求真相
彰化縣消防局今天上午為喬友大樓火警殉職消防員陳志帆舉辦追思會，家屬當場遞交陳情信給內政部長徐國勇，要求縣府公布真相，立殉職消防紀念碑。
彰化火車站前喬友大樓日前發生火警，大樓內防疫旅館住客逃生不及，造成4死20多傷，死者包含進入火場搜救消防隊員陳志帆，彰化縣消防局今天在彰化市立殯儀館為陳志帆舉辦造思會。
內政部長徐國勇、彰化縣長王惠美今天都到場參加，徐國勇代表總統頒授褒揚令給陳志帆家屬，王惠美則頒授分隊長晉升令，消防局代理局長邱聰佳與2名覆旗官覆旗消防旗及國旗，場面隆重哀戚。
陳志帆家屬當場遞交陳情信給徐國勇，信中要求縣府應公開真相給家屬交代，邀請家屬參與火災檢討會、立殉職消防紀念碑，撫慰生者，警惕世人勿忘消防改革。
陳志帆家屬接受媒體聯訪時說，希望政府單位公布真相，另外也希望政府能讓消防人員籌組工會；至於徐國勇和王惠美對於媒體詢問火警相關問題，都沒有發言。
追思會結束後，消防局警備車開道，靈車行經彰化縣消防局以及彰化縣消防局第一大隊東區分隊時，消防隊員們列隊向靈車敬禮，送陳志帆最後一程。
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