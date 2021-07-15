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台中醫護捐血救人 在地業者贈600盒糕餅力挺

中央社 / 台中15日電

COVID-19疫情影響民眾捐血，衛生福利部台中醫院今天號召醫護人員捐血，台中市工策會、台中市糕餅公會也響應力挺捐贈600盒糕餅，慰勞第一線醫護人員。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響民眾捐血，台中捐血中心表示，台中從5月至今捐血車活動取消逾200場，血庫安全存量只剩約5天，其中以AB型血最缺，只剩4.3天。

台中捐血中心血庫告急，台中醫院今天號召院內已接種COVID-19疫苗的醫護人員挽袖捐血，台中醫院副院長林紹雯率先響應，希望能盡一份心力挹注血庫。

林紹雯表示，在疫情非常時期，院方獲得社會各界捐助及對醫護人員的支持，近來疫情趨緩，院方特別號召全院醫護人員捲起衣袖捐出熱血，用不同方式，回饋社會。

對於站在防疫第一線的醫護人員仍不忘捐血救人，台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財在台中市工策會協助下，號召12家在地糕餅業者捐贈600盒糕餅，感謝醫護人員。

台中市工策會總幹事黃于珊說，伴手禮業受疫情影響甚鉅，但在地糕餅業者一聽到要慰勞辛苦醫護人員，紛紛捐贈自家禮盒，還擔心600盒糕餅不夠分配給醫護人員。

蔡萬財指出，雖然疫情重創糕餅業，業績幾乎下滑9成，大家都在苦撐，但糕餅公會業者相當團結，得知有機會回饋社會，還是熱情響應，希望疫情趕快平息，大家都回到正常生活。

捐血中心 醫護人員 疫情

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