員林市西區社區活動中心預定地將興建社會住宅

中央推社會住宅平抑房價，看中國立員林高中教職員宿舍舊址，原本屬意這塊土地興建社區活動中心並辦理無償撥用手續的員林市公所，眼睜睜看著煮熟的鴨子飛了，將另覓土地為西區市民興建社區活動中心。

縣政府工務處今天表示，中央未具體指明員林市社會住宅的明確地點，目前談到將興建250戶，其餘訊息不明，但興建社會住宅減輕民眾需要房屋的壓力，是政府不變的方向，員林市社會住宅一定會興建。

員林市的社會住宅選址迄今未對外透露，但地方民眾風聞，國立員林高中教職員宿舍舊址已雀屏中選，這塊土地約1300坪，座落員林國中正前方，面對員林大道六道，緊鄰員林市西區消防分隊，算是員林市精華區。

員林市西區南興里沒社區活動中心，市公所本來規畫在員林高中教職員宿舍舊址興建，作為西區市民的大型集會場所，已辦理申請無償撥用，結果半途殺出程咬金，中央將興建約250戶的社會住宅，國有財產署收回成命不撥給員林市公所，將留作社會住宅用地。

建築業者指出，員林高中教職員宿舍號舊址的土地呈右邊直線的梯形，土地尚稱方正，地點很好，若興建社會住宅，因交通便捷、生活機能良好，應受無意願或無力買房的租屋者歡迎，不過員林市餘屋量相當大，供需呈現六四比，處於買方市場，政府興建社會住宅對民間房市的影響不大。

建築業者進一步表示，年輕人喜歡購買公寓華廈，「有個屬於自己溫暖小而美的家」，對建築品質的要求較高，社會住宅的建築材料通常與民間建築公司採用的不太一樣，恐較難滿足講求品質的消費者。

中央在彰化縣興建社會住宅，已經成案和辦理的在位於彰化師大附近0.5公頃國有地，興建地下兩層、地上10層，合計266戶只租不賣的社會住宅，將融合托嬰、日照和社區活動中心等功能。