特境家庭領無紓困生活苦 雲林縣獲捐200萬發紓困金救急

中央祭出的孩童家庭防疫補貼，針對有國小以下孩童、國高中及五專前3年身心障礙學生的家庭，每人發放1萬元，由於照顧對象特定，部分特殊境遇家庭身處邊緣，無法獲得紓困，雲林縣政府今天獲南投集集鎮國寺捐贈200萬元，將全數用來補助這些特境家庭，解決經濟困境。

鎮國寺開山方丈、鎮國基金會董事長廣心上人，今天帶領常住及居士護法代表至雲林縣政府，並捐贈200萬元善款，希望幫助受疫情影響的邊緣戶，縣長張麗善代表受贈，直呼「善款來得是時候，是邊緣家庭的及時雨！」

廣心上人說，近期從新聞報導中屢見許多家庭支柱不僅工作受疫情影響，收入銳減甚至失業，社會基層、低收入戶、弱勢邊緣戶等家庭，可能原本生活就很不易，今年疫情的升溫又雪上加霜，經濟、精神雙重壓力何以承受？因此決定捐款救急。

張麗善細數雙方淵源，她說，廣心上人去年曾帶領全體僧尼到雲林縣，為921地震亡靈辦理念佛普施超渡大法會，今天再度到訪雲林縣，更是帶著愛心善款要幫助弱勢，令她感謝萬分，回贈雲林良品禮盒表達心意。

張麗善表示，由於孩童家庭防疫補貼並非是全面性發放的紓困措施，縣內有的特殊境遇家庭，在疫情期間是比一般家庭生活更困難，且家中還有國中生等孩子需教養，所需費用不亞於小學生。