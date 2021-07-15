聽新聞
test
0:00 / 0:00
廢網具別亂丟！ 中市每公斤回收最高可拿15元獎勵金
為改善漁業廢棄物汙染海洋情形，台中市政府除配合行政院農委會漁業署推動刺網實名制政策，也與台中區漁會攜手舉辦廢棄漁網具獎勵回收計畫，自即日起至10月31日止，漁民若有破舊不堪使用的廢網具，可預約登記專人回收，並提供每公斤4至15元的回收獎勵金，共同守護海洋生態。
農業局表示，今年獎勵回收金額視廢網具拆解情形對照分級，已配合刺網實名制者，廢網具已完全處理的純網片，提供每公斤15元回收獎勵金、部分前處理者每公斤12元、未前處理者每公斤8元，而未配合刺網實名制者則為每公斤4元。若於台中市海域清除「幽靈覆網」並提供證明者，也提供每公斤10元獎勵金；回收獎勵金兌完為止，漁民可向台中區漁會各辦事處諮詢，並預約登記回收，將有專人與漁民約定回收時間。
農業局指出，市府積極配合中央推動刺網實名制政策，從源頭進行管理，並推廣、獎勵漁民將回收廢網具集中於漁港暫置區，年度結束前邀集中部資源回收商共辦銷毀或再利用作業，守護漁業環境，讓珍貴海洋資源永存。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言