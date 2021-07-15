廢網具別亂丟！ 中市每公斤回收最高可拿15元獎勵金

為改善漁業廢棄物汙染海洋情形，台中市政府除配合行政院農委會漁業署推動刺網實名制政策，也與台中區漁會攜手舉辦廢棄漁網具獎勵回收計畫，自即日起至10月31日止，漁民若有破舊不堪使用的廢網具，可預約登記專人回收，並提供每公斤4至15元的回收獎勵金，共同守護海洋生態。

農業局表示，今年獎勵回收金額視廢網具拆解情形對照分級，已配合刺網實名制者，廢網具已完全處理的純網片，提供每公斤15元回收獎勵金、部分前處理者每公斤12元、未前處理者每公斤8元，而未配合刺網實名制者則為每公斤4元。若於台中市海域清除「幽靈覆網」並提供證明者，也提供每公斤10元獎勵金；回收獎勵金兌完為止，漁民可向台中區漁會各辦事處諮詢，並預約登記回收，將有專人與漁民約定回收時間。