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顏清標三代拿國旗揮舞：我們愛這個國家一起面對難關

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
前立委顏寬恒在他和妹妹顏莉敏沙鹿服務處前揮舞國旗。圖／取自顏寬恒臉書
前立委顏寬恒在他和妹妹顏莉敏沙鹿服務處前揮舞國旗。圖／取自顏寬恒臉書

「我們愛這個國家，希望國家也能夠一樣愛我們。」前立委顏寬恒今天臉書PO上顏家三代，在他和妹妹台中市副議長顏莉敏沙鹿服務前揮舞國旗照片，包括鎮瀾宮董事長顏清標，顏寬恒說，在這波疫情下，大家願意互相幫助，他請網友在留言區也PO自己與國旗合照的照片，代表大家團結一起面對這次危難。

顏寬恒今天在臉書的號召，很多網友嚮應，在留言區也PO上國旗照片，有人說很久沒看到國旗，很感動；顏寬恒說，這波疫情下，大家熟悉的小店一家一家收攤倒閉，同胞一個接一個的亡故，好不容易才有民間企業千辛萬苦捐贈疫苗給國家「國家真的處在危難之中，我們能做甚麼？」

顏寬恒在臉書說，「我們不忍心倒懸國旗，但我們可以立起國旗，因為，應該被譴責的是執政者，但我們還是愛這個國家的，我們是團結在這個旗幟之下的，我們支持醫護，我們支持警消，我們支持每一家快要支撐不下去的小商家，我們支持每一名染疫的，被隔離的同胞。我們的肉體也許不能夠靠近群聚，但我們可以掛起國旗，插起國旗，拿著國旗，跟所有人聲明，我們是團結在一起的，我們是願意彼此互相幫助的。」

顏寬恒表示，他的父祖輩沒有被各種天災人禍打倒，大家同樣也不會，和國旗合照後，他請大家將照片一起分享在留言區，代表我們團結一起面對這危難，他說顏家三代都很久沒有拿著國旗在一起，這次機會讓畫面重現。

鎮瀾宮董事長顏清標在兒子顏寬恒和女兒顏莉敏沙鹿服務處前舉國旗。圖／取自顏寬恒臉書
鎮瀾宮董事長顏清標在兒子顏寬恒和女兒顏莉敏沙鹿服務處前舉國旗。圖／取自顏寬恒臉書

國旗 顏寬恒

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