顏清標三代拿國旗揮舞：我們愛這個國家一起面對難關

「我們愛這個國家，希望國家也能夠一樣愛我們。」前立委顏寬恒今天臉書PO上顏家三代，在他和妹妹台中市副議長顏莉敏沙鹿服務前揮舞國旗照片，包括鎮瀾宮董事長顏清標，顏寬恒說，在這波疫情下，大家願意互相幫助，他請網友在留言區也PO自己與國旗合照的照片，代表大家團結一起面對這次危難。

顏寬恒今天在臉書的號召，很多網友嚮應，在留言區也PO上國旗照片，有人說很久沒看到國旗，很感動；顏寬恒說，這波疫情下，大家熟悉的小店一家一家收攤倒閉，同胞一個接一個的亡故，好不容易才有民間企業千辛萬苦捐贈疫苗給國家「國家真的處在危難之中，我們能做甚麼？」

顏寬恒在臉書說，「我們不忍心倒懸國旗，但我們可以立起國旗，因為，應該被譴責的是執政者，但我們還是愛這個國家的，我們是團結在這個旗幟之下的，我們支持醫護，我們支持警消，我們支持每一家快要支撐不下去的小商家，我們支持每一名染疫的，被隔離的同胞。我們的肉體也許不能夠靠近群聚，但我們可以掛起國旗，插起國旗，拿著國旗，跟所有人聲明，我們是團結在一起的，我們是願意彼此互相幫助的。」