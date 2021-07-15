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台中善心團體持續捐防疫物助弱勢 161名街友快篩皆陰性
疫情期間，社會關懷不停歇！社團法人台中市聖羅蘭國際同濟會守護弱勢兒少健康，捐贈3萬片兒童及成人口罩；社團法人台中市產業園區同慈會關心社會局服務對象，捐贈1萬片口罩；東森全球股份有限公司關懷街友，捐贈1200箱乾糧防疫物資。
台中市社會局表示，聖羅蘭國際同濟會以「關懷兒童、無遠弗屆」為服務宗旨，此次捐贈3萬片口罩，分送兒少安置機構及弱勢兒少課後照顧據點，照顧弱勢兒少防疫需求，為孩子建立溫暖且安全的成長環境；台中市產業園區同慈會秉持同舟共濟、慈善為懷精神，捐贈1萬片醫療型口罩，由潭子科技產業園區工廠製造。
維持街友基本生活所需，東森全球股份有限公司捐贈1200箱乾糧防疫物資，提供社會局及民間街友協力單位，包括財團法人人安社會福利慈善基金會台中站、社團法人台中市街友關懷協會、社團法人台灣喜信家庭關懷協會、社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會及社團法人台灣社區家庭關懷協會。
社會局補充，疫情期間，社工密集訪視關懷街友，發放口罩等防疫物資，截至目前為止，已協助161名街友快篩，結果均為陰性，社會局將持續維護街友健康，即時連結醫療服務。
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