溪頭明日鬆綁 周遭飯店民宿房客可入園 每日上限1500人

溪頭自然教育園區聽取在地民意及觀光業者心聲後，上午宣布明天起第二階段適度解封，首先開放鹿谷鄉立案飯店民宿的住宿旅客，憑加蓋業者發票章的溪頭入園券，1人1券不論身分別或票種，即可於每日4點前入園，享受睽違已久的森林浴，但每日入園人數總額最高為1500人，入園停車數同樣有40%的上限。

溪頭營林區主任彭嘉文指出，在兼顧防疫警戒，同時重視地方居民顧慮，與考量在地觀光產業的大學社會責任前提下，逐步放寬入園，第一階段不開放一般民眾入園，僅開放已預訂園區內住宿設施的房客入園後，接到不少周遭飯店旅宿業者的呼籲，因而決定7月16日至7月26日的第二階段的微解封。

彭嘉文說，為預先控管入園總量且避免在園區票口購票人群聚集，第二階段園區現場不提供售票服務，除開放已預訂園區內住宿設施之住宿旅客外，僅限量同意鹿谷鄉立案飯店民宿之住宿旅客，憑先前販售給業者的入園券，加蓋業者發票章，不論身分別或票種，1人1券，現場不得補票或入園券補差額，於下午4時前，憑券由第一售票處驗券入園。

為加速入園人流並降低人員接觸，每日溪頭入園人數總額最高為1500人，不到園區人數承載量的17%，期間園區僅開放第一停車場憑入園券購票停車，仍不接受遊覽車入園；入園停車數若超過40%停車位，不再開放車輛入場停車；並強調園區目前電動車及志工導覽解說仍暫停服務中。請遊客於出發前，務必至台大實驗林溪頭自然教育園區網站查詢場域開放情形。