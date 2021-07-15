微解封中市圖單一窗口借閱 2日預約申請借書近3萬筆

疫情三級警戒下，台中市立圖書館採「穩健式解封」方式，漸進鬆綁部分措施，7月13日起全市各圖書館開放單一窗口借閱服務，民眾可領取預約書、辦理借閱證，圖書館也推出館員精選主題書袋，加碼便民及閱讀服務。

台中市文化局表示，加速恢復通閱物流，讀者可跨館預約、就近取書，只要持有中市圖借閱證就能在館藏查詢系統借書，系統開放2天就收到超過2萬名讀者，申請借閱近3萬本書籍。

中市圖表示，因應公共圖書館適度開放，也推出館員精選主題書袋，每個書袋有5到8本書，中市圖各館均設置「單一窗口」，開放首日就有民眾到市圖總館取書，得知館方準備館員精選書袋，提供兒童讀物、文學、生活風格等主題書籍，讚賞服務很貼心，讓家長不用為選書而困擾，也不用到線上一一挑選書籍，書籍也經過殺菌可以安心閱讀，讓孩子在暑假期間有更多的閱讀資源。

中市圖恢復通閱物流，民眾可在館藏查詢系統預約各館書籍，並前往就近的圖書館取書，待書籍送達後，系統會發送簡訊、電子郵件及APP通知，民眾如已申請數位市民卡且綁定借閱證，也能透過台中市政府Line官方帳號收到通知。

中市圖提醒，為避免群聚的染疫風險，請民眾依照指定的分流時段到館取書，全程佩戴口罩、落實實聯制登記，並維持1.5公尺社交距離；民眾也可申請「書香便利送」服務，將書籍宅配到府，減少外出的機會。更多訊息請上台中市立圖書館官網查詢。

許多家長給予正面肯定，疫情期間宅在家，孩子已經大量線上教學，雖然有電子書能借閱，不希望讓孩子再讀電子書，一直希望圖書館解封，能借閱實體書。台中市在微解封前，唯一能借書的點是捷運松竹站的圖書箱，家長蜂擁而至，啟用1個多月以來，總計已借閱超過5000冊書籍，每天要補書2次，中市圖開放單一窗口，還有圖書袋，選擇性變多。

中市圖館長張曉玲說，疫情期間維護借閱權利，已彈性調整相關借閱政策，包括預約書取書期限延長至8月15日、圖書借閱期限延長至8月31日，同時也推廣電子書、小牛頓影音資料庫等數位資源、及廣受親子家庭喜愛的說故事活動等線上影音，讓民眾增加更多選擇。