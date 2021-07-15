因應一期停灌 台中大安農會輔導農民種57號及66號地瓜
前一陣子中部嚴重缺水，因應一期停灌，台中市大安區農會輔導農民耕種黃金地瓜（台農57號）及紅金地瓜（台農66號），大安區農會總幹事蔡建宗今天到農友林宗隆及張村田勘查地瓜種植情形，地瓜佈滿地瓜園，即將成熟的地瓜令人期待。
農友表示，停灌因而種植地瓜，有實質利潤，農會輔導得宜，林宗隆表示，選擇台農57號黃金地瓜，是因為黃皮黃肉、口感鬆軟，烹調後香氣濃郁，烤、炸、煮或製成蕃薯加工品，而張村田選擇種植台農66號紅金地瓜，是因為橘紅果肉且B胡蘿蔔素含量高，口感鬆軟綿密，適合煮地瓜飯、粥、湯。
林宗隆開心說，地瓜栽種至採收約需要4個月的時間，此次栽種約7月底至8月初可以收成，剛好可以搭上2期稻作，要休耕或是播種都可以再斟酌，時間上搭配相當得宜，也感謝農會輔導不遺餘力。
總幹事蔡建宗表示，為照顧農民爭取利益，多方面考察，農會輔導農民栽種地瓜，更補貼紙箱費用供農友後將成熟的地瓜推廣運銷至台北果菜市場、農夫市集或是其他果菜市場，期盼農友在停灌之際也能有穩定收入，未來也將秉持「安心呷•農為您」的精神持續輔導農民。
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