影／ 清水警「破解詐騙謎」有獎徵答 有Airpods和樂高

防疫宅在家，詐騙案變多，台中市清水警分局推出「留下你的梗 破解詐騙謎」有獎徵答活動開跑，加深民眾反詐騙觀念，獎品有Airpods、樂高玩具和全聯禮券等內容。

暑假來臨，今年因為疫情，學生們多宅在家防疫，但詐騙集團也蠢蠢欲動，詐騙手法花招百出，清水分局特地以「小清清掌中戲」串場自製反詐騙影片，將近來三種常見之詐騙手法「一、假檢警線上製作筆錄、二、打工求職詐騙及三、網路假老公騙你露點照」等，以詐騙嫌犯和被害人口語對話拍攝成影片，內容吸睛逗趣，希望能抓住青少年眼球，提醒民眾免於受騙，甚至成為詐騙幫兇。

為答謝廣大臉書粉絲團的支持，清水分局準備Airpods pro(1名)、樂高城市系列警察局積木組(3名)及全聯禮券1000元(10名)等，共計14名豐富獎項，結合影片以有獎徵答方式舉辦「留下你的梗 破解詐騙謎」活動，即日起至110年7月17日(周六)晚上12時止，只要上網在該分局臉書粉絲專頁按讚，在「留下你的梗 破解詐騙謎」貼文下方留言回答影片中兩個問題，標記(tag) 臉書好友2名，並公開分享，便有機會獲得大獎。