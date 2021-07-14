員林基督教醫院釋出殘劑 65歲以上長者快去接種

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
這二天各醫院與診所在網路會突傳出有多的疫苗，員基明天就多出約400劑莫德納疫苗，據了解，這些突然釋出的疫苗多是先前預約卻沒去打的疫苗，65歲以上長者明天可把握機會快去登記施打。圖／翻攝自員基臉書
這二天各醫院與診所在網路會突傳出有多的疫苗，員基明天就多出約400劑莫德納疫苗，據了解，這些突然釋出的疫苗多是先前預約卻沒去打的疫苗，65歲以上長者明天可把握機會快去登記施打。圖／翻攝自員基臉書

根據中央最新資料彰化縣 65歲以上長者有22萬多人，目前已有14萬多人打了疫苗，施打率已達63%，這二天各醫院與診所在網路會突傳出有多的疫苗，民眾可快去登記施打，員基明天就多出約400劑莫德納疫苗，據了解，這些突然釋出的疫苗多是先前預約卻沒去打的疫苗，65歲以上長者明天可把握機會快去登記施打。

員林基督教醫院今晚突在臉書公告7月15日有莫德納疫苗可打，上午和下午各200個名額，上午是8時30分開始接種，目前上午場網路登記名額只剩50 幾個，下午場次從下午一點30分打到4點半，最好在中午前完成網路登記預約，需在下午4點前完成報到，施打對象開放給65歲以上的長者施打第一劑莫德納疫苗。

員基15日上午場次報名網址

https://www.beclass.com/rid=254641a60eea1958da7b

下午場次報名網址https://www.beclass.com/rid=254641a60eea4afc7da2。

彰化縣65歲以上長輩施打率逾六成，已排名全省第六名縣市，由於今天也有部分診所在line群組流傳有莫德納可打快去登記施打，衛生局表示，這些釋出的疫苗應是最近預約卻沒去打的多出的疫苗殘劑。據了解目前全縣殘劑量應不超過二千劑，尤其先前沒預約到的民眾可把握難得釋出的疫苗快去打。

中央最新資料彰化縣 65歲以上長者有22萬多人，目前已有14萬多人打了疫苗，施打率已達63%，全省排名第六。記者林宛諭／攝影
中央最新資料彰化縣 65歲以上長者有22萬多人，目前已有14萬多人打了疫苗，施打率已達63%，全省排名第六。記者林宛諭／攝影

莫德納疫苗 殘劑

延伸閱讀

泰國考慮限制出口AZ疫苗 莊人祥：總公司尚未答應

日本第3度捐贈AZ疫苗15日抵台 陳時中將接機

高雄高風險族群比率高 疫苗分配並未多給

藍營想買疫苗遭綠營批 新北認為中央該幫忙

相關新聞

南投縣確診攤商男子收治期間輕生 縣府將從寬簽報慰助

南投縣目前連續16天零確診，但上月23日卻傳出有31歲南投縣埔里男子，受案14356年輕攤商好友傳染，兩人均送往集中檢疫...

微解封後首日開門 台南水道博物館和化石園區都未破百人

全國3級警戒延長，但從昨天起微解封。台南最夯的人氣景點山上水道博物館和化石園區先前休館50多天，昨周二休園，今天是微解封...

南投獲贈首座正壓篩檢艙 醫護終於不用滿身大汗

南投縣社區篩檢終於有正壓採檢設備可用，在台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全、中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源協助下，今天...

中市民政局設56處服務櫃台 今起幫民眾疫苗意願登記

「COVID-19公費疫苗預約平台」及健保快易通APP日前上線，繼第9類及50歲到64歲者完成接種意願預約後，中央昨起開...

影／日月潭九蛙新外型帥 步道平台已完工等待驗收開放

日月潭目前仍處於微解封階段，而遊客關心的九蛙雕像工程進度，日月潭國家風景區表示，目前水蛙頭步道基本上已經完工，但工地現場...

興大校友總會募200多萬 捐台中榮總1000件防護衣

中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動，號召興大校友募集2百多萬元，捐贈中部9家專責醫院合計11000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。