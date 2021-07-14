員林基督教醫院釋出殘劑 65歲以上長者快去接種
根據中央最新資料彰化縣 65歲以上長者有22萬多人，目前已有14萬多人打了疫苗，施打率已達63%，這二天各醫院與診所在網路會突傳出有多的疫苗，民眾可快去登記施打，員基明天就多出約400劑莫德納疫苗，據了解，這些突然釋出的疫苗多是先前預約卻沒去打的疫苗，65歲以上長者明天可把握機會快去登記施打。
員林基督教醫院今晚突在臉書公告7月15日有莫德納疫苗可打，上午和下午各200個名額，上午是8時30分開始接種，目前上午場網路登記名額只剩50 幾個，下午場次從下午一點30分打到4點半，最好在中午前完成網路登記預約，需在下午4點前完成報到，施打對象開放給65歲以上的長者施打第一劑莫德納疫苗。
員基15日上午場次報名網址
https://www.beclass.com/rid=254641a60eea1958da7b
下午場次報名網址https://www.beclass.com/rid=254641a60eea4afc7da2。
彰化縣65歲以上長輩施打率逾六成，已排名全省第六名縣市，由於今天也有部分診所在line群組流傳有莫德納可打快去登記施打，衛生局表示，這些釋出的疫苗應是最近預約卻沒去打的多出的疫苗殘劑。據了解目前全縣殘劑量應不超過二千劑，尤其先前沒預約到的民眾可把握難得釋出的疫苗快去打。
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