員林基督教醫院釋出殘劑 65歲以上長者快去接種

根據中央最新資料彰化縣 65歲以上長者有22萬多人，目前已有14萬多人打了疫苗，施打率已達63%，這二天各醫院與診所在網路會突傳出有多的疫苗，民眾可快去登記施打，員基明天就多出約400劑莫德納疫苗，據了解，這些突然釋出的疫苗多是先前預約卻沒去打的疫苗，65歲以上長者明天可把握機會快去登記施打。

員林基督教醫院今晚突在臉書公告7月15日有莫德納疫苗可打，上午和下午各200個名額，上午是8時30分開始接種，目前上午場網路登記名額只剩50 幾個，下午場次從下午一點30分打到4點半，最好在中午前完成網路登記預約，需在下午4點前完成報到，施打對象開放給65歲以上的長者施打第一劑莫德納疫苗。

員基15日上午場次報名網址

https://www.beclass.com/rid=254641a60eea1958da7b

下午場次報名網址https://www.beclass.com/rid=254641a60eea4afc7da2。