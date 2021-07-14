南投縣確診攤商男子收治期間輕生 縣府將從寬簽報慰助

南投縣目前連續16天零確診，但上月23日卻傳出有31歲南投縣埔里男子，受案14356年輕攤商好友傳染，兩人均送往集中檢疫所收治治療中，但隔離收治期間情緒不穩、但日前不幸於醫院內自殺輕生，南投縣社勞處指出，案經衛生局簽報從寬認定發放慰助金，基於男子雖非染疫而病故，但仍起因染疫確診而身亡，將報請縣長依行政裁量權，給予家屬關懷協助。

南投社勞處長林志忠表示，這位31歲南投縣埔里男子，主要是因染疫送往集中檢疫所收治期間，友人更涉入毒品案被調查，自認是因為在不知情之下捲入毒品案，心理大受打擊，加上因密切接觸而被好友傳染，雖是無症狀確診者，但Ct值一直無法轉好、情緒無法平復，最後情緒不穩下選擇輕生。

林志忠說，縣內針對因注射新冠肺炎疫苗出現不良反應死亡，以及因疫情受害死亡者，考量並未明定死亡原因，將在收到衛生局簽報資料，將由縣長決定是否依「社會救濟會報」，納入急難救助經費慰助方案，由縣長林明溱行政裁量，依家庭經濟狀況差異，由縣府提供10萬元、15萬元到20萬元不等的慰助金，希望能直接協助其家屬及家庭度過難關。

南投衛生局指出，兩位確診個案同樣家住埔里鎮泰安里，長期在台中從事攤商工作；5月因疫情收攤結束後，案14356竟開始在桃竹苗中彰到處遊玩趴趴走，6月22日出現症狀而赴桃園市當地醫院就診並做PCR採檢，2人在爾後2天雙雙確診，收治於集中檢疫所。

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