微解封後首日開門 台南水道博物館和化石園區都未破百人

全國3級警戒延長，但從昨天起微解封。台南最夯的人氣景點山上水道博物館和化石園區先前休館50多天，昨周二休園，今天是微解封後首日開館，還送遊客慶開館禮品，但可能是對疫情還有疑慮，水道博物館到下午3點入園人數才50人，化石園區也才70人，不過詢問電話相當多，館方預期在疫苗施打率提高，還有疫情更平穩後，遊客就會陸續增加。

山上水道博物館表示，在疫情肆虐的同時，讓大家意識到了健康的重要性，因此在周三開館日只要購票入園的前50位遊客，即可免費獲得一包保佑滿滿的保生大帝益生菌果凍，這是文化局新開發的文創產品，保生大帝是民間信仰中的「醫神」，相信有祂的加持，益生菌果凍一定能給遊客滿滿元氣與好心情。

園方表示，等待已久，非常期待看到遊客，但還是要遵守防疫措施，容留人數 700人、入園需全面戴口罩、進入前需量測額溫，超過37°C者禁止入園進入園區掃描身分證實聯制、園區內戲水池、沙坑、互動式裝置等暫停使用。

台南左鎮化石園區今天重新開園，因是暑假親子旅遊人氣景點，閉館許久的園區已準備新的驚喜，包括大小朋友最期待的「龍飛鳳舞」特展，AR「石光旅行」上線公測搶先體驗，體驗穿越時光餵食恐龍；還有超熱賣3D劇場「重返恐龍島」，防疫期間採梅花座位一場僅限36人。

園區表示，配合中央疫情指揮中心微解封政策，微解封期間有下列防疫規定，園區容留人數上限250人，單一館舍容留人數上限50人。進場前請務必配合量測體溫、實聯制登記；無法配合者，園區將婉拒進場。 入園參觀時請全程配戴口罩，並保持安全社交距離。互動式設備與戶外沙坑暫不開放。園區包含戶外空間全面禁止飲食。 劇場實施梅花座，請配合工作人員引導入座。 園區入口、服務台、廁所及賣店皆提供酒精消毒。