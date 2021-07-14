南投獲贈首座正壓篩檢艙 醫護終於不用滿身大汗

南投縣社區篩檢終於有正壓採檢設備可用，在台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全、中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源協助下，今天捐贈一座「正壓篩檢艙」給南投縣醫師公會。正壓篩檢艙是活動式設計，可依南投縣各鄉鎮需求安排移動，提升南投防疫篩檢效能。

南投縣5月下旬出現群聚感染，縣府已經舉辦多場社區篩檢，防堵疫情擴散。不過，醫護和防疫人員只能全身包的密不透風執行篩檢，又悶又熱相當辛苦。

南投縣醫師公會透過中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源和前立法院長蘇嘉全理事長媒合下，由琺鈉生活和瑞典品牌Vana Candles創辦人喬洛濱捐贈大型篩檢艙給南投縣醫師公會，將委由衛福部南投醫院保管暫放於中興院區，縣內有篩檢需求時可以使用，將有效提升南投縣的篩檢量能。

正壓篩檢艙是由彰化基督教醫院研發設計，採用正壓隔離採檢艙，讓氣體由外導入，空氣只出不進，艙內4個採檢室各自獨立，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作。艙內設有冷氣空調、消毒等設備，讓醫護人員工作時不需穿戴全副式厚重隔離衣，活動上能更加便利舒適，提供醫護人員，安心又安全的篩檢環境，相信對南投縣未來的防疫工作也是一大助力。