中市民政局設56處服務櫃台 今起幫民眾疫苗意願登記

「COVID-19公費疫苗預約平台」及健保快易通APP日前上線，繼第9類及50歲到64歲者完成接種意願預約後，中央昨起開放18歲以上民眾登記接種意願。台中市政府民政局即日在各區公所、戶政所及生管處設置「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」今起開始運作，民眾只要帶雙證件，可由專人協助登記。

民政局長吳世瑋表示，考量部分民眾不擅長用3C設備，全市29區公所、26戶政事務所及中市生命禮儀管理處，共設置56處「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」今天上午9點同步啟動，協助民眾操作預約登記系統，鼓勵民眾早登記、早安心。

吳世瑋說，民眾可到服務台諮詢，帶身分證或居留證及健保卡操作，如本人不便前往，也可由家屬攜帶欲登記者的身分證及健保卡，代為申請登記接種意願。

民政局說明，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」展開第三輪意願登記，開放全國18歲及以上民眾進行疫苗施打的意願登記，15日下午5點截止登記，同步進行第三輪登記人數結算。至於第三輪的預約接種簡訊，將在16日至18日陸續發送給符合預約資格的民眾，收到簡訊才能上網進行預約接種，施打疫苗以AZ為主。