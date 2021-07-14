聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／日月潭九蛙新外型帥 步道平台已完工等待驗收開放
日月潭目前仍處於微解封階段，而遊客關心的九蛙雕像工程進度，日月潭國家風景區表示，目前水蛙頭步道基本上已經完工，但工地現場跟步道沿線還需要時間整理，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道還是封鎖中，但伊達邵遊客中心仍將九蛙觀景平台現況，拍成影片提供國人觀賞。
日管處指出，日月潭近來水位都在748公尺左右，儲水率97.48 %，配合台電用水發電調度，其實都是處於滿水位，過去常常會淹過平台地板，造成濕滑危險，因此重新設計改建水蛙頭步道，以及觀景平台，增設座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。
伊達邵遊客中心主任陳逸全說，水蛙頭步道平台從去年11月開始整修工程，步道平台基本上已經完工，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道仍在封鎖中，請遊客暫時不要前往，全部完工開放後，不但九蛙變帥了，平台將以九蛙為圓心，取弧形設計，更方便從各角度看九蛙與湖景外，前兩階往下降，適合從上往下取景拍大合照，讓遊客以後不要再冒險爬出步道跟九蛙拍照了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言