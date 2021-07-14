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影／日月潭九蛙新外型帥 步道平台已完工等待驗收開放

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭水蛙頭步道基本上已經完工，九蛙外型更帥，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道還是封鎖中。圖／日管處提供
日月潭水蛙頭步道基本上已經完工，九蛙外型更帥，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道還是封鎖中。圖／日管處提供

日月潭目前仍處於微解封階段，而遊客關心的九蛙雕像工程進度，日月潭國家風景區表示，目前水蛙頭步道基本上已經完工，但工地現場跟步道沿線還需要時間整理，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道還是封鎖中，但伊達邵遊客中心仍將九蛙觀景平台現況，拍成影片提供國人觀賞。

日管處指出，日月潭近來水位都在748公尺左右，儲水率97.48 %，配合台電用水發電調度，其實都是處於滿水位，過去常常會淹過平台地板，造成濕滑危險，因此重新設計改建水蛙頭步道，以及觀景平台，增設座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。

伊達邵遊客中心主任陳逸全說，水蛙頭步道平台從去年11月開始整修工程，步道平台基本上已經完工，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道仍在封鎖中，請遊客暫時不要前往，全部完工開放後，不但九蛙變帥了，平台將以九蛙為圓心，取弧形設計，更方便從各角度看九蛙與湖景外，前兩階往下降，適合從上往下取景拍大合照，讓遊客以後不要再冒險爬出步道跟九蛙拍照了。

日月潭水蛙頭步道基本上已經完工，九蛙外型更帥，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道還是封鎖中。圖／日管處提供
日月潭水蛙頭步道基本上已經完工，九蛙外型更帥，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道還是封鎖中。圖／日管處提供
日月潭水蛙頭步道基本上已經完工，九蛙外型更帥，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道還是封鎖中。圖／日管處提供
日月潭水蛙頭步道基本上已經完工，九蛙外型更帥，預計7月底通過驗收後才會開放，目前步道還是封鎖中。圖／日管處提供

日月潭 國家風景區

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