興大校友總會募200多萬 捐台中榮總1000件防護衣

中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動，號召興大校友募集2百多萬元，捐贈中部9家專責醫院合計11000片N95口罩、2000件防護衣、200台血氧機、30箱熬米粥、36盒養生活飲。今天7月14日舉辦第5梯次捐贈儀式，捐贈台中榮民總醫院1000件防護衣、1080瓶養生活飲。

台中榮總捐贈儀式出席人員包含興大校友總會理事長蔡其昌、校長薛富盛、校友總會常務理事楊琇惠、EMBA校友會理事長王逸華、校友總會顧問洪榮德、顧問劉慶森、顧問賴世澄、行政院中部辦公室秘書蔡美華、校友總會秘書長楊木榮，台中榮總院長陳適安回贈感謝狀。

興大校友總會7月初發動送防疫物資到專責醫院活動，至今已捐贈大里仁愛醫院1000件防護衣、彰化基督教醫院3000片N95口罩3箱熬米粥、秀傳醫院2000片N95口罩2箱熬米粥、林新醫院2000片N95口罩3箱熬米粥、中山附醫2000片N95口罩3箱熬米粥、部立台中醫院100台血氧機5箱熬米粥、國軍台中總醫院2000片N95口罩3箱熬米粥、部立南投醫院捐贈100台血氧機5箱熬米粥。

蔡其昌表示，興大校友關懷臺灣社會，短短幾天就有30多位校友熱情響應，湧進2百多萬元捐款，此次規劃以第一線醫療人員所需的防疫物資為優先，包含目前醫療人員迫切需要的防護衣、N95口罩、血氧機，以及可方便迅速補充營養的熬米粥及保健食品。中彰投9家專責醫院共分5梯次贈送，興大人對防疫人員的支持與關心將持續不間斷。

台中榮總院長陳適安說，作為中部地區民眾急重症醫療及轉院服務的重鎮，5月至今已收治數十名重症病患，防護衣對醫護人員來說，是需求量最大且汰換率最高的防疫物資，感謝興大校友總會與各界給予的後援與鼓勵，本院全體醫護人員將會持續堅守第一線防疫工作，守護市民的健康。

薛富盛校長指出，興大與臺中榮總合作推動「榮興計畫」已十多年，雙方在學術交流、研究合作、醫學人才培育等面向合作密切。疫情爆發至今，醫護人員第一線面對最大的壓力，此次校友們熱情響應募捐，同心提供醫護人員所需物資，更表達興大人的敬意與謝意。