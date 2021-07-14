提升疫苗接種率 南投縣下修年齡層擴大施打

南投縣遭指疫苗接種率偏低，縣府今天表示，南投縣遼闊，且民眾接種意願常受疫情影響，最近長輩接種意願不如預期，已規劃下修接種年齡層，擴大接種後，疫苗預計全數用完。

南投縣遭指疫苗接種率偏低，卻仍要自行採購疫苗，對此，南投縣政府今天回應表示，南投縣幅員遼闊，長輩接收疫苗接種訊息不如都會區縣市便利，因此，南投縣採分齡造冊後，由村里鄰長發放接種通知單。

縣府表示，考量高齡長輩接種疫苗時多需家屬、照顧者陪同，疫苗接種安排配合民眾及長輩需求，都需利用假日辦理；另外，民眾接種意願常與國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是否嚴峻等因素有關，近期疫情趨緩，近2次開放高齡長輩接種不如預期，僅約5成報到，造成南投縣接種率偏低。

縣府表示，衛生局經評估，為提升疫苗接種率，已規劃下修接種年齡層，於7月8日公布14日至22日開放71歲至73歲長者（原住民61歲至63歲）接種，發放接種通知單1萬6050張，開設38場次接種，今天在竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉、信義鄉開始接種。

縣府表示，12日公布16日至21日開放67歲至70歲長者（原住民57歲至60歲者）接種，發放通知單2萬3113張，開設39場次接種；71歲到73歲長者（原住民61歲到63歲）及67歲至70歲長者（原住民57歲至60歲者）合計發出3萬9163張接種通知單，請民眾務必依通知單時間接種。

縣府表示，下降年齡層、擴大接種人數後，除保留第一類醫事人員及孕婦第二劑接種量外，預估中央撥配疫苗將全數用完；民眾後續若有接種需求，都須統一到中央規劃的COVID-19公費疫苗預約平台進行意願登記、預約接種。

縣府委託盛弘醫藥股份有限公司專案申請進口80萬劑輝瑞BNT疫苗，盛弘公司已向衛生福利部食品藥物管理署送件，南投縣長林明溱6月24日說，依永齡基金會、台積電模式申請，請中央儘速許可通過，未來若疫苗抵達，由縣府衛生局自行統籌運用。