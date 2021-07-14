快訊

各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

福興鄉農路、排水老舊 彰化縣府投入1千多萬改善

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣福興鄉部分產業道路以及農用排水老舊，彰化縣長王惠美今前往視察。記者林敬家／攝影
彰化縣福興鄉部分產業道路以及農用排水老舊，彰化縣長王惠美今前往視察。記者林敬家／攝影

彰化縣福興鄉部分產業道路以及農用排水老舊，彰化縣長王惠美今前往視察，其中預計改善農路鋪設瀝青混凝土路面共有3條、改善瀝青混凝土路面長度約992公尺，2側擋土牆改善約20公尺，概估工程費約376.7萬元，預期可提升重劃區內農產品運輸效率，讓農友用路更安全。

除了福興鄉鎮平農地重劃區待改善農路老舊、龜裂將改善，縣府團隊今天也視察福興鄉福正路181巷、秀安二街162巷127號旁及下寮巷16之9號前等道路排水改善工程，預估工程經費共790萬。

彰化縣長王惠美說，四件工程合計經費共1166.7萬元，改善長期路面不平及毀損的農用排水，讓農民來來去去更平安。

縣府地政處指出，福興鄉鎮平農地重劃區從民國57年經過53年之久，產業道路老舊龜裂破損且修補坑洞多，影響民眾及農民耕作通行安全，地方民代將意見反映給縣府，經過業務單位評估確有改善的必要。

另在福興鄉二港村福正路181巷的排水溝幾已無排水功能，且靠近道路的這一側崎嶇不平，導致排水系統受影響，縣府核撥160萬元，將兩側側溝一起改善。

還有兩處道路老舊、損壞及排水設施不完善，一件是秀安二街162巷127號旁道路排水工程，在福興鄉秀厝、福南，經費有240萬元；還有下寮巷16之9號前道路排水改善工程，在福南的下寮、番婆及同安，總經費390萬元。

福興鄉鎮平農地重劃區待改善農路老舊、龜裂，縣長王惠美今天前往視察。記者林敬家／攝影
福興鄉鎮平農地重劃區待改善農路老舊、龜裂，縣長王惠美今天前往視察。記者林敬家／攝影
彰化縣福興鄉部分產業道路以及農用排水老舊，縣府團隊視察將改善。記者林敬家／攝影
彰化縣福興鄉部分產業道路以及農用排水老舊，縣府團隊視察將改善。記者林敬家／攝影

重劃區 農民

延伸閱讀

調查微解封大推旅遊意願 彰化縣休閒農場敬謝不敏

喬友殉職案家屬持續要真相、組工會 王惠美未簽承諾書

彰化25歲確診男所屬特殊社交圈 約有10人疫調中

樂見卓伯源選黨主席 王惠美：凸顯國民黨多元民主

相關新聞

影／日月潭九蛙新外型帥 步道平台已完工等待驗收開放

日月潭目前仍處於微解封階段，而遊客關心的九蛙雕像工程進度，日月潭國家風景區表示，目前水蛙頭步道基本上已經完工，但工地現場...

中市民政局設56處服務櫃台 今起幫民眾疫苗意願登記

「COVID-19公費疫苗預約平台」及健保快易通APP日前上線，繼第9類及50歲到64歲者完成接種意願預約後，中央昨起開...

興大校友總會募200多萬 捐台中榮總1000件防護衣

中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動，號召興大校友募集2百多萬元，捐贈中部9家專責醫院合計11000...

黃國書牽線 1200碗海鮮粥、豬排蛋土司慰勞醫護人員

疫情三級即將屆滿2個月，各地醫護人員持續作為防疫最前線，為大家的健康奮戰。熱心公益的「霸氣螃蟹海鮮粥」老闆陳昱宏透過立委...

挺防疫第一線醫護！興大校友總會贈台中榮總千件防護衣

挺防疫第一線醫護！由中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動號召興大校友募集2百多萬元，捐贈中部9家專責...

夏耕田土又布滿農路 彰化縣環保局喊罰

二期稻作目前正值夏耕時期，又見耕耘機下田後不先清洗輪胎就再上路，造成農路布滿田土，極易造成機車摔車事故，彰化縣環保局長江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。