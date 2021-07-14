福興鄉農路、排水老舊 彰化縣府投入1千多萬改善

彰化縣福興鄉部分產業道路以及農用排水老舊，彰化縣長王惠美今前往視察，其中預計改善農路鋪設瀝青混凝土路面共有3條、改善瀝青混凝土路面長度約992公尺，2側擋土牆改善約20公尺，概估工程費約376.7萬元，預期可提升重劃區內農產品運輸效率，讓農友用路更安全。

除了福興鄉鎮平農地重劃區待改善農路老舊、龜裂將改善，縣府團隊今天也視察福興鄉福正路181巷、秀安二街162巷127號旁及下寮巷16之9號前等道路排水改善工程，預估工程經費共790萬。

彰化縣長王惠美說，四件工程合計經費共1166.7萬元，改善長期路面不平及毀損的農用排水，讓農民來來去去更平安。

縣府地政處指出，福興鄉鎮平農地重劃區從民國57年經過53年之久，產業道路老舊龜裂破損且修補坑洞多，影響民眾及農民耕作通行安全，地方民代將意見反映給縣府，經過業務單位評估確有改善的必要。

另在福興鄉二港村福正路181巷的排水溝幾已無排水功能，且靠近道路的這一側崎嶇不平，導致排水系統受影響，縣府核撥160萬元，將兩側側溝一起改善。