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南投埔里虎頭山擬設景觀平台 發展空域運動觀光

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮虎頭山空域運動觀光條件佳，近期會勘研擬設景觀平台、公廁與休憩服務設施。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮虎頭山空域運動觀光條件佳，近期會勘研擬設景觀平台、公廁與休憩服務設施。圖／埔里鎮公所提供

南投縣埔里鎮台灣地理中心碑區域去年納入日月潭國家風景區，規劃重新打造成「台灣之心」特色景點，研擬徵收埔里高工旁用地新建停車場，也鎖定發展虎頭山空域運動觀光，於山頂設景觀平台、公廁與休憩服務等設施，完善旅遊功能性。

埔里公所指出，台灣地理中心位居虎頭山麓，虎子山頂有全台最大的三角點「台灣測量原點」具地理科普意義，還能遠眺山景，鳥瞰埔里盆地，且周邊有飛行場、虎嘯山莊，具備獨特性和差異性納入日月潭風景區，並積極推動整體觀光發展。

今年2月，交通部指派參事賴明煌會同日管處、公所勘查評估，地理中心碑周邊停車空間不足，研擬徵收變更埔里高工旁約1.8公頃公兒用地做停車場使用；昨天再由觀光局長張錫聰會同行政院中部聯合服務中心及地方會勘虎頭山區域。

埔里鎮長廖志城表示，虎頭山山頂是周邊3條步道的匯集地，假日人潮如織，但該區域卻無供遊客賞景的景觀平台、公廁，以及商店、遊客諮詢站等休憩服務設施，建議應重視該景區前瞻發展性進行設置，以供應虎頭山未來觀光發展需求。

行政院中部中心執行長蔡培慧執行長則認為，虎頭山是中部最佳的飛行傘運動推動基地，也是全台少數絕佳的飛行傘運動場域，可補足日月潭風景區水域（萬人泳渡）、陸域（自行車旅遊）之外的空域運動觀光，打造更多元主題型體驗旅遊。

對此，張錫聰局長相當認同，他說，台灣地理中心碑區域先天條件好，極具觀光發展潛力，針對地方建議定會審慎評估，做整體完善、具遠見之規劃，並全力促成，以世界級環境美學打造「台灣之心」，成為國內外遊客必訪的國際新景點。

南投縣埔里鎮虎頭山是全台少數絕佳的飛行傘運動場域，空域運動觀光條件佳。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮虎頭山是全台少數絕佳的飛行傘運動場域，空域運動觀光條件佳。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮虎頭山是全台少數絕佳的飛行傘運動場域，空域運動觀光條件佳。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮虎頭山是全台少數絕佳的飛行傘運動場域，空域運動觀光條件佳。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮虎頭山空域運動觀光條件佳，近期會勘研擬設景觀平台、公廁與休憩服務設施。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮虎頭山空域運動觀光條件佳，近期會勘研擬設景觀平台、公廁與休憩服務設施。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮虎頭山是全台少數絕佳的飛行傘運動場域，空域運動觀光條件佳。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮虎頭山是全台少數絕佳的飛行傘運動場域，空域運動觀光條件佳。圖／本報資料照

埔里 日月潭 行政院

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