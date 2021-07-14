黃國書牽線 1200碗海鮮粥、豬排蛋土司慰勞醫護人員

疫情三級即將屆滿2個月，各地醫護人員持續作為防疫最前線，為大家的健康奮戰。熱心公益的「霸氣螃蟹海鮮粥」老闆陳昱宏透過立委黃國書的牽線下，大方贈送1200碗「霸氣海鮮粥」外，也邀第二市場「胖子哈利」的創辦人黃一中贊助豬排蛋土司及飲料給中國醫藥大學附設醫院的醫護人員，感謝所有防疫英雄的付出，並希望大家能有更多正向的力量能一起抗疫。

「霸氣螃蟹海鮮粥」老闆陳昱宏，5月中旬疫情再度爆發以來有感於醫護、警消人員始終堅持不懈在第一線守護人民的健康與安全，辛勞程度不是一般人所能體會，他從6月份開始到台中多間派出所、消防隊以及醫院贈送店內招牌海鮮粥，為各個辛苦的防疫人員加油打氣！這次也感謝黃國書立委居中聯繫。

陳昱宏這次捐贈900碗「霸氣海鮮粥」之外，也邀友人贊助300碗，共1200碗粥品送給中國醫藥大學附設醫院的醫護人員，他說要將1200碗將分成12天贈送，讓每位上夜班的醫護都能夠吃到熱騰騰的晚餐，溫暖大家的胃。

「胖子哈利」創辦人黃一中說，當初聽到昱宏的想法覺得很棒，於是也共襄盛舉捐贈店裡面特製的厚切豬排有機蛋生土司和飲料，以表達對醫護人員的感謝之意。

今天代表受贈的中國醫院長周德陽、副院長楊麗慧非常感謝陳老闆和黃老闆贈送的美食，疫情以來全國的醫護及防疫人員都非常辛苦，但大家都堅守崗位守護國人的健康，也感謝社會各界給予的支持和鼓勵。

立委黃國書表示，2020年台灣之所以能繳出良好的防疫成績單，除了歸功於全體國人的努力配合防疫之外，最感謝的就是全體辛苦的醫護人員。今年5月中旬開始疫情再度嚴峻，也是靠所有醫護人員堅守在第一線為我們辛勞付出，全力守護我們的健康。

黃國書說，疫情雖然讓大家保持距離，但讓我們心靈更加靠近，有許多熱心的人士出錢出力，希望能為防疫盡一份心力，一個人的力量可能很小，但匯集起來將變成大大的溫暖！他也提醒目前疫情雖已逐漸趨緩，但還是不能鬆懈，請大家持續做好防疫工作，我們一起度過這「疫」關。