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挺防疫第一線醫護！興大校友總會贈台中榮總千件防護衣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委陳柏惟（中）今天偕西盛企業管理顧問公司張師敏，親送500支輕型護目鏡、200件連身防護衣，給烏日林新醫院。圖／烏日林新醫院提供
立委陳柏惟（中）今天偕西盛企業管理顧問公司張師敏，親送500支輕型護目鏡、200件連身防護衣，給烏日林新醫院。圖／烏日林新醫院提供

挺防疫第一線醫護！由中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動號召興大校友募集2百多萬元，捐贈中部9家專責醫院合計1.1萬片N95口罩、2000件防護衣、200台血氧機、30箱熬米粥、36盒養生活飲。今天第5梯次捐贈儀式，捐贈台中榮總1000件防護衣、1080瓶養生活飲。

立委「3Q哥」陳柏惟繼今年3月發送烏日林新醫院多箱橘子力挺醫護人員後，今天偕西盛企業管理顧問公司張師敏，親送500支輕型護目鏡、200件連身防護衣，給烏日林新醫院第一線防疫醫護人員。由烏日林新醫院院長林明輝代表接受並表達感謝。

今天出席台中榮總捐贈儀式者包括蔡其昌、興大校長薛富盛、校友總會常務理事楊琇惠、EMBA校友會理事長王逸華、校友總會顧問洪榮德、顧問劉慶森、顧問賴世澄、行政院中部辦公室秘書蔡美華、校友總會秘書長楊木榮，台中榮總院長陳適安代表接受，並回贈感謝狀，表達對興大的謝意。

興大校友總會統計，7月初至今已捐贈大里仁愛醫院1000件防護衣；彰化基督教醫院3000片N95口罩及3箱熬米粥；秀傳醫院2000片N95口罩及2箱熬米粥；林新醫院2000片N95口罩及3箱熬米粥；中山附醫2000片N95口罩及3箱熬米粥；衛福部台中醫院100台血氧機及5箱熬米粥；國軍台中總醫院2000片N95口罩及3箱熬米粥；衛福部南投醫院100台血氧機及5箱熬米粥。

陳適安說，台中榮總5月至今已收治數十名重症病患，防護衣是需求量最大且汰換率最高的防疫物資，感謝興大校友總會與各界後援與鼓勵，台中榮總堅守第一線防疫工作，守護市民的健康。

中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動今捐贈台中榮總1000件防護衣、1080瓶養生活飲。圖／蔡其昌提供
中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動今捐贈台中榮總1000件防護衣、1080瓶養生活飲。圖／蔡其昌提供
立委陳柏惟（中）今天偕西盛企業管理顧問公司張師敏，親送500支輕型護目鏡、200件連身防護衣，給烏日林新醫院。圖／烏日林新醫院提供
立委陳柏惟（中）今天偕西盛企業管理顧問公司張師敏，親送500支輕型護目鏡、200件連身防護衣，給烏日林新醫院。圖／烏日林新醫院提供
中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動今捐贈台中榮總1000件防護衣、1080瓶養生活飲。圖／蔡其昌提供
中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動今捐贈台中榮總1000件防護衣、1080瓶養生活飲。圖／蔡其昌提供

台中榮總 口罩 醫護人員

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