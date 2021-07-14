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夏耕田土又布滿農路 彰化縣環保局喊罰

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書

二期稻作目前正值夏耕時期，又見耕耘機下田後不先清洗輪胎就再上路，造成農路布滿田土，極易造成機車摔車事故，彰化縣環保局長江培根說，今年春耕時環保局已開罰六件，也希望各公所可以就近開罰，並請造成汙染的農民或代耕者自行再補救清農路，以達到赫阻效果。

「讓鎮長拜託一下，耕耘田土清了再上」，溪湖鎮長黃瑞珠說，她耽心的事又上演了，近日已進入二期稻作夏耕時節，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。

黃瑞珠也在臉書懇請農民耕耘機在田裡作業後，一定要先清洗過再上路，否則造成機車騎士滑倒、摔車事故屢見不鮮，真的不要再發生不幸了。

彰化縣水稻種植面積高達4萬8500公頃，每到春耕和夏耕期，就經常可見耕耘機將田土帶上農路，一整路的田土極易造成交通事故，清潔隊也得出動清理。

江培根說，其實公所和環保局都可依廢棄物清理法處對造成農路田土汙染的人開罰，可處1200元到6000元罰鍰，今年環保局已開罰6件，去年開罰3件，今年春耕時也進行聯合稽查60件，在耕耘機還在田裡作業時，就先宣導，讓農民要先清洗，不帶土上路。

江培根說，環保局和農業處人員近日都會加強排定在各鄉鎮進行聯合稽查，農耕時期也常會接到民眾投訴，但環保局人員有時到場時根本無法現場逮到人，建議各公所配合路口監視器，就近裁罰，不僅要罰錢，也可請造成汙染者自行清理，這樣他們就不會一犯再犯，造成民眾和公所的困擾。

二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書
二期稻作目前正值夏耕時期，溪湖鎮長黃瑞珠說，又看到有耕耘機所過之處布滿田土，公所立刻派清潔隊到場清理，也請農業課承辦加強耕耘機業者的宣導。圖／取自黃瑞珠臉書

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