民代號召民間力量 贈抗疫利器給中市府

在立委楊瓊瓔牽線下，潭雅神工業廠商協進會及后里國際青年商會，分別募集130萬元及450件防護衣，今天上午捐贈給台中市衛生局，為防疫最前缐的人員增添抗疫利器，由經濟發展局長張峯源與衛生局副局長邱惠慈等代表接受。

楊瓊瓔表示，感謝潭雅神工業廠商協進會及后里國際青年商會的善舉，願意挺身而出、自掏腰包捐贈防疫基金130萬元及防護衣450套給台中市政府衛生局，善行令人敬佩，也提升醫護人員的防疫設備做出相當大的貢獻。

台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再表示，抗疫這條路，沒有人是局外人，第一線防疫人員在酷熱的天氣執行防疫工作非常辛苦，本著取之於社會，用之於社會的精神，共同捐贈台中市政府130萬元作為防疫基金，善盡企業社會責任。

后里國際青年商會會長陳志豪說，面對嚴峻疫情，防疫人員身處於防疫第一線，整天穿厚重不透氣的防護工作服，沒有任何怨言與怠慢地奔走於拯救人命的工作，十分偉大，讓青商會深受感動，因而付出棉薄之力，為身處防疫最前缐的人員增添抗疫利器。

台中市議員賴朝國與立委楊瓊瓔也號召有茗國際有限公司力挺市府防疫作為，今日贈送1000套防護衣，供台中市環保局第一線防疫消毒人員使用，由環保局長陳宏益代表接受。