快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎微解封！台中東海藝術街老派之旅上路 邀旅客來逛逛

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區東海藝術街商圈新地標「老派之旅裝置藝術」，今天進駐柯比意廣場。圖／東海藝術街商圈主委郭達鴻提供
台中市龍井區東海藝術街商圈新地標「老派之旅裝置藝術」，今天進駐柯比意廣場。圖／東海藝術街商圈主委郭達鴻提供

位於台中市龍井區的東海藝術街商圈喜迎「微解封」，東海藝術街商圈主委郭達鴻說，東海藝術街商圈新地標，一個頭戴碗公帽、戴墨鏡騎上70年代打檔摩托車的「老派之旅裝置藝術」今天全新落成進駐柯比意廣場，邀請遊客到東海藝術街商圈走走來逛逛。

郭達鴻說，東海藝術街商圈兩年來致力於「商圈品牌化」新的吉祥物，希望透過這個可愛的雕塑，傳達出商圈特有的「老派精神」。作者是在地年輕藝術家黃姿瑜，就讀東海美術研究所，念大學時開始住在藝術街，對藝術街有特殊情感與解讀。

黃姿瑜表示，當初郭達鴻與她溝通作品呈現方式時，她想到小時候爸爸叔叔騎著打檔機車的模樣，有著時光的美好記憶；由年輕人接手來騎這輛摩托車，就代表著新精神的注入，代表著自由自我的呈現。

郭達鴻說明，老派之旅裝置藝術從今年2月討論設計概念、模型初稿，3月由「有肩膀工作室」施工，5月完工遇到疫情延後安裝，一直等到今天，終於來到了東海藝術街。

郭達鴻指出，老派之旅裝置藝術也是延續從去年進行的「看見東海藝術街」商圈品牌化街區美化的計畫：5月份彩繪巷，10月份島嶼、光之所向裝置藝術，12月份彩繪巷壁飾。今年同步推出「老派之旅」及AR實境秀一系列作品，由東海藝術街與東海大學共同完成，由經濟部中小企業處指導、中衛發展中心協助。

台中市龍井區東海藝術街商圈新地標「老派之旅裝置藝術」，今天進駐柯比意廣場。圖／東海藝術街商圈主委郭達鴻提供
台中市龍井區東海藝術街商圈新地標「老派之旅裝置藝術」，今天進駐柯比意廣場。圖／東海藝術街商圈主委郭達鴻提供

裝置藝術 品牌 東海大學

延伸閱讀

微解封重啟運動 專業建議不激進 身體準備好再增加強度

台中后里動物之家7月15日起微解封 每周開放5天入園

新北微解封 19日檢討開放不影響防疫的行業類別

微解封喜訊 奈良美智展高雄場增26件新作挺抗疫

相關新聞

微解封台中紫雲巖搶頭香 開放參拜要求遵守防疫規定

防疫微解封，台中市清水區紫雲巖搶頭香，昨天率先申請獲台中市府核准，是台中市第一家開放民眾進廟參拜的寺廟，廟方今天說，開放...

黃國書牽線 1200碗海鮮粥、豬排蛋土司慰勞醫護人員

疫情三級即將屆滿2個月，各地醫護人員持續作為防疫最前線，為大家的健康奮戰。熱心公益的「霸氣螃蟹海鮮粥」老闆陳昱宏透過立委...

挺防疫第一線醫護！興大校友總會贈台中榮總千件防護衣

挺防疫第一線醫護！由中興大學校友總會理事長蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動號召興大校友募集2百多萬元，捐贈中部9家專責...

夏耕田土又布滿農路 彰化縣環保局喊罰

二期稻作目前正值夏耕時期，又見耕耘機下田後不先清洗輪胎就再上路，造成農路布滿田土，極易造成機車摔車事故，彰化縣環保局長江...

民代號召民間力量 贈抗疫利器給中市府

在立委楊瓊瓔牽線下，潭雅神工業廠商協進會及后里國際青年商會，分別募集130萬元及450件防護衣，今天上午捐贈給台中市衛生...

迎微解封！台中東海藝術街老派之旅上路 邀旅客來逛逛

位於台中市龍井區的東海藝術街商圈喜迎「微解封」，東海藝術街商圈主委郭達鴻說，東海藝術街商圈新地標，一個頭戴碗公帽、戴墨鏡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。