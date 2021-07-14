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迎微解封！台中東海藝術街老派之旅上路 邀旅客來逛逛
位於台中市龍井區的東海藝術街商圈喜迎「微解封」，東海藝術街商圈主委郭達鴻說，東海藝術街商圈新地標，一個頭戴碗公帽、戴墨鏡騎上70年代打檔摩托車的「老派之旅裝置藝術」今天全新落成進駐柯比意廣場，邀請遊客到東海藝術街商圈走走來逛逛。
郭達鴻說，東海藝術街商圈兩年來致力於「商圈品牌化」新的吉祥物，希望透過這個可愛的雕塑，傳達出商圈特有的「老派精神」。作者是在地年輕藝術家黃姿瑜，就讀東海美術研究所，念大學時開始住在藝術街，對藝術街有特殊情感與解讀。
黃姿瑜表示，當初郭達鴻與她溝通作品呈現方式時，她想到小時候爸爸叔叔騎著打檔機車的模樣，有著時光的美好記憶；由年輕人接手來騎這輛摩托車，就代表著新精神的注入，代表著自由自我的呈現。
郭達鴻說明，老派之旅裝置藝術從今年2月討論設計概念、模型初稿，3月由「有肩膀工作室」施工，5月完工遇到疫情延後安裝，一直等到今天，終於來到了東海藝術街。
郭達鴻指出，老派之旅裝置藝術也是延續從去年進行的「看見東海藝術街」商圈品牌化街區美化的計畫：5月份彩繪巷，10月份島嶼、光之所向裝置藝術，12月份彩繪巷壁飾。今年同步推出「老派之旅」及AR實境秀一系列作品，由東海藝術街與東海大學共同完成，由經濟部中小企業處指導、中衛發展中心協助。
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