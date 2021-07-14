莫德納疫苗下周三施打完畢 南投開放67歲以上長者接種

面對中央指責南投縣莫德納接種率低，縣府上午宣布中央撥付的3萬7000多劑莫德納疫苗，下周三可將全部打完，不但開放設籍南投縣的71至73歲年齡段長者，今天起陸續可依照藍色接種通知單的時間地點，攜帶健保卡、身分證前往完成接種，7月16日起更開放67至70歲符合接種資格長者，則發放粉紅色疫苗接種通知單施打。

南投衛生局指出，縣內長者接種疫苗，受全縣幅員遼闊的影響，長輩知曉接種訊息不如都會區縣市便利，縣府從電話預約被民眾罵翻後，重新採分齡造冊，由村里鄰長發放通知單通知接種，但民眾反映高齡長輩接種疫苗，常需家屬及照顧者利用假日陪同前往接種站，避免高齡長輩有時要頂著太陽高溫，揮汗外出接種疫苗。

目前南投縣疫苗存量3萬多劑，全部都是莫德納疫苗，完成造冊通知後，只提供設籍南投的縣民施打，除8家醫院、13鄉鎮市衛生所及5大型接種站外，再加入44家合約基層診所，各種疫苗接種安排規劃，均配合民眾及長輩需求辦理。