彰化最大精誠夜市恢復營業 226攤減為70攤

中央流行疫情指揮中心宣布微解封，彰化縣內規模最大的精誠夜市今天將恢復營業，不過攤位數從226攤減為70攤，最多容納1500人，也禁止試吃及邊走邊吃，只能外帶或外送。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為3級警戒，不過中央流行疫情指揮中心日前宣布3級警戒延長到7月26日，但部分場域微解封，其中在夜市部分，要求只能外帶或外送，執行實聯制措施，每人至少須保持社交距離1.5公尺。

彰化縣政府也開放夜市恢復營業，不過夜市管理人須向縣府提出防疫計畫書，經審核通過後才可以營業；至於夜市要恢復營業的話，除了要採取單一出入口、顧客實聯制、攤商與顧客量體溫等措施外，流動夜市不像市場有管委會，沒有攤商名冊，各夜市管理人必須製作每日營業的聯絡名冊。

縣府指出，縣內的52處夜市已有43處提出防疫計畫書，其中部分夜市因計畫書審核通過，已恢復營業，至於縣內最大的彰化市精誠夜市也將在今天恢復營業，但攤位數從226攤減為70攤，精誠夜市面積雖有3000坪，不過依照中央規定，最多只能容納1500人。

縣府表示，除了精誠夜市外，像是鹿港、員林市都有夜市提出申請，縣府除了會審核業者提出的防疫計畫外，也會派人前往夜市進行稽查，確認有無做好防疫工作。