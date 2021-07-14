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三級警戒延長 僑泰愛心便當、網銀便菜飯讓弱勢能溫飽

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中發起勸募活動，即日起到7月31日，每天中午提供100到200個愛心便當，分別在前後兩個校門發放。圖／僑泰高中提供
僑泰高中發起勸募活動，即日起到7月31日，每天中午提供100到200個愛心便當，分別在前後兩個校門發放。圖／僑泰高中提供

三級警戒延長到7月26日，很多民眾生計大受影響，位於台中市大里區的僑泰高中發起勸募活動，即日起到7月31日，每天中午提供100到200個愛心便當，分別在前後兩個校門發放，期盼讓受疫情影響生活陷入困頓的民眾能得到基本溫飽。

由網銀國際贊助成立的網銀基金會發起「厝內ㄟ便菜飯」免費供應午、晚餐，供應到三級警戒結束，有需求者登記即可，每人限領2份。免費供餐處有二處，分別在大里區成功二路10號的圓通自助餐、北區太平路159號一富自助餐。

僑泰高中校長温順德說，受三級警戒影響，民眾生活、生計大受影響，學校希望透過愛心便當勸募活動，協助周邊鄰里有需要的居民，落實社區關懷，由僑泰高中董事長蔡玉堂、他共同發起，分別捐款5萬元、1萬元作為表率，獲家長會廣大回響。

温順德指出，榮譽會長張志偉捐獻3萬元，榮譽會長洪榮吉、副會長邱啓成、常委李亦蕿、劉宇俊、蕭瓊茹各捐5千至1萬元不等，校友游登傑、游舒惠兄妹也各捐1萬元，共募得15萬元。

温順德說明，學校通知周邊樹王、永興、永和、南和、積善等五里里長，轉達愛心便當發放訊息，讓生活陷入困頓的民眾能得到基本溫飽。勸募活動感動了許多人，幾位今年畢業的校友得知此事，主動返校擔任志工，協助便當發放工作，把愛心傳遞出去。

剛考上清華大學數學系的蘇映蓉說，以前就常參加學校舉辦的寒士關懷活動，了解到社會上有許多弱勢需要幫助，每次看著受助者開心的樣子，自己內心也感到很溫暖。另一位畢業校友陳昭云則說，他忘不了民眾接過便當時臉上洋溢著幸福的樣貌，發便當對自己來說雖然是小事，但卻幫助到真正有需要的人，他覺得非常有意義。

僑泰高中發起勸募活動，即日起到7月31日，每天中午提供100到200個愛心便當，分別在前後兩個校門發放。圖／僑泰高中提供
僑泰高中發起勸募活動，即日起到7月31日，每天中午提供100到200個愛心便當，分別在前後兩個校門發放。圖／僑泰高中提供

便當 愛心 三級警戒

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