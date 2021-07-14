微解封台中紫雲巖搶頭香 開放參拜要求遵守防疫規定

防疫微解封，台中市清水區紫雲巖搶頭香，昨天率先申請獲台中市府核准，是台中市第一家開放民眾進廟參拜的寺廟，廟方今天說，開放入廟參拜第一階段到7月26日，以後再視全國三級警戒解封情形決定再開放程度，請民眾入廟時遵守防疫規定。

台中市民政局長吳世瑋表示，紫雲巖搶頭香，目前是台中市第一間申請獲准開放入廟參拜的寺廟，動作最快，其他寺廟陸續申請送件中。

紫雲巖管委會總幹事吳德勝表示，紫雲巖提出防疫計畫，台中市府民政局已核准，民眾可入廟參拜，第一階段從昨天起到本月26日，入廟規定採實名制，要量體溫戴口罩，廟門口有乾洗手供消毒，廟內同時間不可停留超過99人，量體溫時，體溫超過37.5度禁止入廟。