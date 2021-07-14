聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中后里動物之家7月15日起微解封 每周開放5天入園
台中市政府配合中央進行三級警戒微解封，自7月15日起開放每周一、二、四、六、日讓民眾進入台中市動物之家后里園區，但因應疫情，仍進行入園與區域人數管制，民眾入園須實聯登記、體溫量測、全程佩戴口罩並禁止飲食，呼籲民眾勿忘防疫，共同防堵疫情。
台中市動物保護防疫處表示，動物之家南屯園區因施工持續休園，后里園區則自7月15日起，每周一、二、四、六、日開放民眾入園參訪及犬貓認養，時間自13時30分自16時止（最後入園時間為15時50分），入園須配合實聯制登錄、體溫量測、全程佩戴口罩與禁止飲食；此外，入園以30人為上限，大貓屋、獨立貓屋區以5人為上限，團體導覽服務目前暫停開放申請。
動保處指出，動物之家后里園區每日持續於車輛人員出入口、辦公廳舍、公共櫃台、動物收容舍及周邊走道等重點區域加強清潔消毒，每周園區全區域消毒，請到訪民眾安心；此外，若開園時排隊人潮眾多，動保處得即時調整入園規範，請民眾配合現場人員指揮離場，避免群聚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言