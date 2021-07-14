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台中疫苗快打站長者打氣旺 未來走「唐鳳」平台預約制
今天是台中市68歲、69歲長者造冊到快打站接種莫德納疫苗第二天，南屯區長林秋萬說，今天惠文國小快打站「打氣」比昨天旺；駐站診所醫師施勝桓說，行政院政委唐鳳設計的新冠肺炎公費疫苗預約平台已開放讓民眾預約到醫療院所等接種站施打，以他的診所為例，再來施打是預約平台的民眾。
台中市長盧秀燕說，目前台中現行大規模疫苗接種採「快打站」供長者造冊接種，未來將改為由唐鳳設計的疫苗預約平台「預約制」，台中已有逾13.5萬人登記。她呼籲，台中市快打站因中央配撥給疫苗不夠，僅夠15日開放67歲長者接種，盼中央再給疫苗，打完65歲以上長者，不但對長者禮遇，也可以減少唐鳳預約平台的壓力。
盧秀燕指出，唐鳳疫苗預約平台未來是以醫療院所為主，台中市將密切連繫，未來若台中市預約接種人數超過醫療院所提供的施打量能，只要中央在經費、人力與疫苗供給足夠，台中願意開快打站幫忙，請台中市民放心。
台中市政府說，台中昨天與今天開放69、68歲長者施打疫苗，昨天各快打站現場秩序良好，打氣也很旺，單日接種率逾六成，今天打氣也旺。
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