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彰化縣43處夜市申請復業 精誠夜市今開放僅70攤

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
全台微解封，停業2個月的彰化市精誠夜市今天恢復營業，但攤位數僅剩三分之一。報系資料照
全台微解封，停業2個月的彰化市精誠夜市今天恢復營業，但攤位數僅剩三分之一。報系資料照

全台昨天起「微解封」，各地夜市也陸續復業，彰化縣有條件開放，由夜市管理人向縣府提出防疫計畫書審核通過才復業，縣內52處夜市已有43處提出申請，昨天起陸續恢復做生意，今天晚上最大規模的彰化市精誠夜市也將恢復營業，但原本226攤位減為70攤，規模縮小許多。

彰化縣因本土疫情升溫，5月14日率全國之先宣布關閉縣內50多個夜市，中央宣布7月13日起微解封，彰化縣府對夜市場域提出加嚴管制，包括禁止內用、攤位數要減少、容留人數以攤位營業面積1人一坪計算；夾娃娃機、電子遊戲及其他兒童遊園設不能在夜市設攤，禁止試吃、邊走邊吃，也僅提供外帶或外送。

彰化縣長王惠美說，周二原本全縣有8處夜市營業，但昨天只有3處提出申請，在員林、社頭和鹿港，基本上攤位都減到三分之一或二分之一，必須符合防疫標準。

今天周三預計全縣也有7處夜市會恢復營業，彰化縣府經綠處長劉玉平說，彰化市精誠夜市今天復業，最多可容納1500人，另像是今天復業的田中高鐵站、溪湖及水尾等夜市等也約縮減為2、30攤，員林火車站則有7攤，疫情期間仍有不少攤商有疑慮，出攤意願未必高；夜市防疫必須設置單一出入口，量體溫、噴酒精並實聯制，各夜市勢必要安排足夠人力管制。

夜市 疫情

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