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善的循環 光田醫院運用捐款支持疫情受創商家
「您挺醫護、光田挺您！」疫情至今，許多商家生意大受影響，光田綜合醫院每天湧入各界對醫護的關懷物資，多數都來自受疫情嚴重衝擊的餐飲業，為感謝他們在最艱難時刻站出來挺醫護，光田醫院也發起「支持疫情受創商家」計畫，用善款向商家訂購商品，盼善的回報，一起挺過難關。
5月中疫情爆發後，光田醫院陸續收到來自各界主動表達對前線防疫人員的心意，除了為醫護補充元氣餐點外，還有N95口罩、呼吸神器等防疫物資，另外也有部分的人捐款表示要支持醫護。
感受各界的溫暖，光田醫院與醫護同仁討論後，決定將這筆給醫護的捐款回饋在地商家，發起支持疫情受創商家計畫，接洽醫院附近因疫情影響收入僅剩不到4成的商家向他們訂購商品，並於6月起配送給所有辛苦的一線防疫人員。
光田綜合醫院策略長王詩婷表示，這項計畫可以幫助到商家、也可以讓醫護人員品嘗到美味餐點，紓解抗疫緊繃的心情，目前共20萬元的捐款，支持商家包含達觀部落柏拉罕友雞計畫、太陽貝果早餐店、霏霏翔翔幸福甜點、菘庭餐廳、王甲咖啡等訂購共11萬8600元，餘額將會持續接洽協助受疫情影響商家。
受到支持的商家表示很感謝光田醫院，幫助他們在嚴峻疫情中度過難關，主要做彌月蛋糕的霏霏翔翔甜點說，因為疫情訂單陸續被取消，「零訂單」過了一個月，光田的訂購有如及時雨，為了表達感謝，更在臉書募集「給醫護人員加油打氣的話」，希望能振奮到每位前線防疫人員的心。
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