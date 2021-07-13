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微解封遇大雨…逢甲夜市五成擺攤 民眾衝網紅攤變好買
台中6處夜市今晚「微解封」，不過傍晚下起大雨，晚上6到7點迺夜市人潮大受影響。逢甲夜市約五成攤商出來擺攤，攤商說：「有擺有收入！」出來消費的民眾表示：「太久沒有吃到逢甲招牌小吃。」好不容易解封，第一天就來報到。
逢甲夜市商圈總幹事吳浚銘表示，沒想到微解封第一天就能營業，部分攤商來不及備料，又遇到大雨，例如文華路70幾家攤商僅約五成營業，預期接下來會越來越多人。
吳浚銘表示，攤商也是冒著風險回來開業，因來夜市的民眾非特定，也不曉得有沒有確診，兩個月來沒有收入，為了生計以及員工家庭，微解封就趕快上工；吳總幹事呼籲民眾遵守防疫規則，保護自己也保護別人。
夜市店面開了近八成，因為商圈的租金高，業者也表示能夠營業趕快開門，起碼可以補貼租金。
冒雨來的消費者表示，很久沒有吃到逢甲招牌小吃，看到新聞知道今天逢甲首日解封，就趕快來解饞，吃到就很滿足。另有消費者指出，現在出來消費最大的好處是以前的排隊名店，「現在好買多了」。
吳浚銘表示，逢甲夜市的防疫計劃書容留人數約1800人，所有的幹部手上都有遠端視訊，從各處街頭約30處錄影鏡頭可以看到人潮，如果太擁擠會總量管制。
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