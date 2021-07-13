快訊

唐鳳系統鬧烏龍傍晚突更正 「單選AZ疫苗者」僅6.3萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中中華路夜市復業 非飲食攤還得等解封業者叫苦

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員江肇國等人到中華路夜市了解營業狀況，對防疫措施表示肯定。圖／江肇國提供
台中市議員江肇國等人到中華路夜市了解營業狀況，對防疫措施表示肯定。圖／江肇國提供

台中市知名中華路觀光夜市今晚首日「微解封」，民進黨市議員江肇國與台中市攤販協會理事長廖禹樹丶經發局副局長李逸安關切營運狀況；現場攤販防疫措施完備，動線流暢，攤商表示復業機會得來不易，希望讓消費者安心。

江肇國表示，因應微解封，中華路夜市現場防疫措施完備，攤販都有實名制條碼、消毒酒精，點餐區也加裝透明隔板或遮廉，攤商戴口罩、面罩。江肇國説，中華路夜市有懷念的味道，現在正是機會外帶。

長達兩個月停業，攤商零收入，今天終於可以再重新營業，攤商配合市府防疫作為，提供一個讓民眾安心的消費環境。

不過有些遊戲攤商還是沒辦法營業，業者叫苦不迭，「不曉得哪一天才能回到夜市擺攤」，業者指連月零收入，很多攤商都沒有參加工會，無法獲得紓困，且以往幾乎是月光族，經濟陷困。

廖禹樹表示，除了攤商防疫措施完備外，現場動線規劃流暢，輔導排隊名店發放號碼牌，不讓過多的民眾停留在現場太長時間，另安排社交距離宣導員，若有人潮過多的現象，將會安排其他地方稍作等待。

夜市 微解封 台中市

延伸閱讀

微解封首日逛夜市民眾攤商變少了 嘉縣稽查未發現違規

影／台南市新成功夜市今晚復業 南警加強防疫稽查

微解封首日餐飲店未內用 嘉縣擴大稽查200餘家餐飲

影／微解封 戲院落實防疫重新營業

相關新聞

微解封遇大雨…逢甲夜市五成擺攤 民眾衝網紅攤變好買

台中6處夜市今晚「微解封」，不過傍晚下起大雨，晚上6到7點迺夜市人潮大受影響。逢甲夜市約五成攤商出來擺攤，攤商說：「有擺...

台中中華路夜市復業 非飲食攤還得等解封業者叫苦

台中市知名中華路觀光夜市今晚首日「微解封」，民進黨市議員江肇國與台中市攤販協會理事長廖禹樹丶經發局副局長李逸安關切營運狀...

南投縣莫德納疫苗接種率低 衛生局：幅員大是非戰之罪

南投縣府宣布67至70歲長者準備接種疫苗，7月16日起至21日完成此年齡層施打，並強調先前中央撥付的AZ疫苗早已接種完畢...

龍山扶輪社、洽維加油站 聯合捐贈光田醫院正壓篩檢站

台北龍山扶輪社與洽維加油站今天聯合捐贈光田綜合醫院沙鹿院區「6人座移動式正壓篩檢站」一台，光田綜合醫院總院長王乃弘、沙鹿...

喬友大火案總指揮被質疑有瑕疵 民進黨議員提不信任案

彰化喬友大樓大火造成4死22傷，彰化縣議會今天復會，多名議員對消防局提出疑問，點出彰化高樓搶救經驗不足、受困清單平面圖等...

台中市府准13夜市復業 今晚逢甲等6夜市開張總站明營業

今天微解封，台中市政府已准13處市復業，經發局長張峯源說，逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億6處夜市今晚6點復業，總站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。