台中中華路夜市復業 非飲食攤還得等解封業者叫苦

台中市知名中華路觀光夜市今晚首日「微解封」，民進黨市議員江肇國與台中市攤販協會理事長廖禹樹丶經發局副局長李逸安關切營運狀況；現場攤販防疫措施完備，動線流暢，攤商表示復業機會得來不易，希望讓消費者安心。

江肇國表示，因應微解封，中華路夜市現場防疫措施完備，攤販都有實名制條碼、消毒酒精，點餐區也加裝透明隔板或遮廉，攤商戴口罩、面罩。江肇國説，中華路夜市有懷念的味道，現在正是機會外帶。

長達兩個月停業，攤商零收入，今天終於可以再重新營業，攤商配合市府防疫作為，提供一個讓民眾安心的消費環境。

不過有些遊戲攤商還是沒辦法營業，業者叫苦不迭，「不曉得哪一天才能回到夜市擺攤」，業者指連月零收入，很多攤商都沒有參加工會，無法獲得紓困，且以往幾乎是月光族，經濟陷困。

廖禹樹表示，除了攤商防疫措施完備外，現場動線規劃流暢，輔導排隊名店發放號碼牌，不讓過多的民眾停留在現場太長時間，另安排社交距離宣導員，若有人潮過多的現象，將會安排其他地方稍作等待。