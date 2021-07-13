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南投縣莫德納疫苗接種率低 衛生局：幅員大是非戰之罪
南投縣府宣布67至70歲長者準備接種疫苗，7月16日起至21日完成此年齡層施打，並強調先前中央撥付的AZ疫苗早已接種完畢，莫德納疫苗上周五才到；南投縣衛生局指出，縣內幅員遼闊，安排長者接種新冠肺炎疫苗不如都會區方便，莫德納病苗至今還剩餘2萬3000劑是「非戰之罪」，強調月底會全部打完。
南投縣多次由縣長林明溱出面，聯合四縣市爭取購買BNT輝瑞疫苗；據指出因此反遭中央點名列入黑名單，指莫德納疫苗剩餘量尚餘2萬3000劑，疫苗施打速度太慢。
縣長林明溱要求衛生局僅早規劃施打順序，採分齡造冊後，由村里鄰長一一發放通知單通知接種，縣府表示，莫德納疫苗7月9日才撥付地方，安排高齡長輩接種作業需要時間。
南投縣衛生局指出，縣內疫苗接種率一直是全國前段班，莫德納疫苗接種偏低現象，主要是因長輩接收接種訊息不如都會區便利，且高齡長輩接種疫苗多需家屬、照顧者陪同，需配合民眾及長輩需求利用假日辦理，加上民眾疫苗接種意願，都影響接種率。
針對中央開放民眾有接種需求，可至中央流行疫情指揮中心規劃「COVID-19公費疫苗接種預約平台」進行意願登記，南投縣7月14日至7月22日開放71至73歲長者、原住民61至63歲者接種外，已規劃接種年齡層下降至67至70歲，7月16日起至7月21日止完成這個年齡層的接種作業，估計7月底前可全數施打完畢。
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