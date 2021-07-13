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龍山扶輪社、洽維加油站 聯合捐贈光田醫院正壓篩檢站
台北龍山扶輪社與洽維加油站今天聯合捐贈光田綜合醫院沙鹿院區「6人座移動式正壓篩檢站」一台，光田綜合醫院總院長王乃弘、沙鹿院區院長陳子勇、副院長張家築出席捐贈儀式，感謝企業捐贈，有助於增加採檢量能的需求。
洽維加油站董事長陳國丞先生表示，看到COVID-19 嚴重疫情下，辛苦的醫護人員頂著大太陽在高溫環境身穿密不透風防護衣，全身濕透為民眾做篩檢工作。得知兒子參加的台北龍山扶輪社打算捐贈附空調的正壓篩檢站，決定共同參與，並回饋給在地為疫情努力奮戰的光田綜合醫院。
台北龍山扶輪社李秀琴社長表示，要在漫長的戰役中沒有缺席，希望讓醫護有更好的工作環境，在為抗疫付出同時能更有安全感。
另外，大甲扶輪社也捐贈一台正壓篩檢站給光田醫院大甲院區；大甲南區扶輪社、苗栗南區扶輪社聯合捐贈一台正壓篩檢站光田醫院通霄院區，企業支持加入抗疫行列，期許早日一起戰勝疫情。
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