龍山扶輪社、洽維加油站 聯合捐贈光田醫院正壓篩檢站

台北龍山扶輪社與洽維加油站今天聯合捐贈光田綜合醫院沙鹿院區「6人座移動式正壓篩檢站」一台，光田綜合醫院總院長王乃弘、沙鹿院區院長陳子勇、副院長張家築出席捐贈儀式，感謝企業捐贈，有助於增加採檢量能的需求。

洽維加油站董事長陳國丞先生表示，看到COVID-19 嚴重疫情下，辛苦的醫護人員頂著大太陽在高溫環境身穿密不透風防護衣，全身濕透為民眾做篩檢工作。得知兒子參加的台北龍山扶輪社打算捐贈附空調的正壓篩檢站，決定共同參與，並回饋給在地為疫情努力奮戰的光田綜合醫院。

台北龍山扶輪社李秀琴社長表示，要在漫長的戰役中沒有缺席，希望讓醫護有更好的工作環境，在為抗疫付出同時能更有安全感。