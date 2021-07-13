喬友大火案總指揮被質疑有瑕疵 民進黨議員提不信任案

彰化喬友大樓大火造成4死22傷，彰化縣議會今天復會，多名議員對消防局提出疑問，點出彰化高樓搶救經驗不足、受困清單平面圖等資料掌握太慢、現場指揮有瑕疵等問題，縣議員江熊一楓等7人連署對消防局代局長邱聰佳提出不信任案，要求撤換，對此邱聰佳回應，這是議員職權，予以尊重。

彰化縣議員包括涂淑媚、游瑞春、張錦錕、曹嘉豪等議員都針對喬友大樓火警對消防局提出質詢，彰化縣議員吳韋達表示，兩名受困消防員在火場受困許久，受傷消防員陳志帆受困八小時，殉職消防員陳佑維掛在窗邊四小時左右求救，指揮系統卻未做出處置，喬友大火事發後也將近兩週，火災檢討會也開完，事件過程真相，議員、家屬、民眾都很想瞭解，但消防代理局長卻無法清楚地在議會中交代本次事件，實為荒謬。

邱聰佳說，陳志帆與陳佑維兩同仁原是一組進到火場，當時陳志帆空氣瓶殘存量降低剩下100BAR左右，躲進房間裡待救，另一名同仁因氧氣殘存量較多試圖摸索逃生路線，知道同仁受困派了很多組人上去搜救，並非沒有處置。

邱聰佳表示，依照彰化縣火災作業規範，這算是4級火警，他是火場總指揮官，但救火指揮官是大隊長，他到場也一起研商相關搶救的策略；當天出動30和50公尺雲梯車，30公尺最高可達7樓，但受限操作空間，在中正路和三民路的水平距離限制下，靠到建築物有困難。

他分析這次喬友高樓火災搶救，受困人員在火災起火層的直上層，人員進出主要是靠大樓兩座安全梯，若無法從安全梯向上搜救，只能靠雲梯車，由於當時3樓300坪為木造KTV空間，加上整座大樓是密閉建築物，煙跟火流無法散出，只能透過安全梯往上竄，阻斷避難逃生路線，也讓高樓層蓄積煙跟高熱。

不過，民進黨12名議員有7人連署提出不信任案，縣議員江熊一楓說，總指揮官邱聰佳在現場指揮救災出現瑕疵，無法有效執行指揮火場、人命救助及火災搶救部署等任務，違反「彰化縣火災指揮及搶救作業規範」，要求縣長應立即撤換他的代理局長和副局長職務，另覓適當人員擔任。