台中市府准13夜市復業 今晚逢甲等6夜市開張總站明營業

今天微解封，台中市政府已准13處市復業，經發局長張峯源說，逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億6處夜市今晚6點復業，總站夜市訂明晚復業。

張峯源指出，台中市轄管33家夜市，有24家申請，目前已同意13家復業，因各夜市營業時間不同，今晚有6家開業，其他由各夜市自行決定開張日期。

台中市長盧秀燕今天所戴的口罩大有含意，她說，今天開始微解封，認為台灣的微解封要成功， 一是不可脫口罩，二是保持社交距離，中央防疫中心一再強調要保持1.5x1.5公尺，即2.25平方公尺，適當社交距離就愛的距離。台中市健豪印刷捐20萬愛的口罩，提醒大家保持愛的距離。盧秀燕比劃大概把手伸開，前後左右，就是2.25平方公尺距離。