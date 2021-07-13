影／溪頭微解封不開放一般遊客入園 住宿旅客僅2-3成

溪頭自然教育園區微解封不開放一般遊客入園，但每日下午1時起，開放已預訂園區內住宿設施的房客入園，園區表示，微解封期間仍不接受遊覽車入園停車，住宿遊客進園時不但逐車逐人完成體温量測及登記實聯制外，園內包括空中走廊與天文台周邊場域，也都維持封閉，暫不開放，電動車及志工導覽解說也都暫停服務。

微解封首日，原本最受國人喜愛的溪頭森林園區，上午有不少遊客駕車前來，想要入園踏青享受森林浴，但來到入口時，才發現未對一般遊客開放，只能倖倖然地掉頭離去，影響出遊的好心情，而周遭民宿也大多鼓勵員工消化休假，等待疫情正式解封。

溪頭森林園區指出，配合中央疫情三級警戒，目前微解封仍尊重鹿谷鄉民意，暫不開放一般遊客購買門票入園，同時取消住宿遊客得提早入園，公告一律於每日下午1時開始，為預約住宿遊客進行住宿登記，完成登記的遊客方得入園，並配合容留量40%規定，原本可提供住宿的房間數約360間，目前暫時釋出的房間數80間。

溪頭青年活動中心表示，，連同鳳凰自然教育園區也比照溪頭園區，遵守中央各項防疫規定，受到園方公告統一每日下午1時受理住宿登記，且退房時間均在隔日中午以前，目前訂房僅2、3成，諸多限制造成遊客並不多。