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調查微解封大推旅遊意願 彰化縣休閒農場敬謝不敏

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美近日密集拜訪休閒農場，了解業者經營現況。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美近日密集拜訪休閒農場，了解業者經營現況。記者簡慧珍／攝影

今天起防疫第三級警戒微解封，許多行業摩拳擦掌準備重啟經營，彰化縣葡萄休閒農場只見零星散客，沒有小團遊客，縣長王惠美應邀走訪大村鄉雅育休閒農場，為彰化縣農業休閒旅遊和葡萄相關產品打知名度，希望微解封甚至完全解封之後再現旅遊商機。

彰化縣葡萄產季近尾聲，今年遇到新冠疫情，銷售葡萄格外辛苦；大村鄉農會總幹事廖瑞樺今天表示，葡萄受疫情之累，今年比較難賣，幸有各界熱心人士支持，已經賣得差不多，接下來就是休閒農場旅遊需要社會大眾幫忙。

彰化縣長王惠美到大村鄉的雅育休閒農場&葡萄宿，關心葡萄產業和休閒農場的經營現況。雅育休閒農場負責人賴偉志留學德國4年，在國外學習葡萄酒的釀製技術，回台後不吝示範，也在大學任教，讓有興趣的學生和民眾了解如何釀出高品質葡萄酒，近年他引進新品種鮮食葡萄「粉紅微笑」，給消費者更多選擇。

縣政府近日調查休閒農場開放意願，縣長王惠美先後到二林鎮、田尾鄉、大村鄉踩線，為農業休閒旅遊鋪路。雅育休閒農場負責人賴偉志說，目前疫情還存著一點風險，他願意再多等幾個星期，等完全解封後再開放也不遲，對自己和遊客都有保障。

埔心鄉路葡萄休閒農場負責人黃俊仕也說，有零星散客想來，一聽沒葡萄可採收就取消行程，他認為現階段還是防疫優先，而農場早春和夏季葡萄確實都採完，他不急著開放農場供大眾參觀。

縣政府農業處表示，彰化縣葡萄品種眾多，除了巨峰種植1145公頃，還有金香、黑后、蜜紅、黃金及「粉紅微笑」，期待疫情趨緩之後，民眾揪團來彰化縣體驗，即使現在沒採果樂，葡萄還有其它副產品、民宿可體驗。

疫情 王惠美

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