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南投埔里第三市場管線老舊 台水斥資千萬全換了
南投縣埔里鎮第三市場商圈埋設自來水管線達25年，因是早期塑膠管線，經時間及災害等問題年久失修，導致經常漏水維修，浪費水資源，也影響店家，台水因此斥資逾千萬元全面汰換該區域管線，今進場動工，預計今年9月中旬完工。
台水公司第四區處指出，埔里第三市場商圈有「埔里好市多」之稱，是鎮民主要商業活動區域，每天清晨6時起開市，隨後由觀光夜市接著營業，常到午夜1時後收攤，但該區自來水塑膠管線老舊，又受地震、劇烈溫差變化等受損常漏水。
近年該商圈屢傳管線破損漏水狀況，影響店家及民眾出入，但考量其營業型態，為免因破管維修致商店營業損失，並對逛街人潮造成不便，搶修時間多侷限在深夜，也因此浪費水資源，台水因此規劃在人潮減緩的疫情期間著手汰舊換新。
台水公司第四區處表示，第三市場商圈是25年前埋設的老舊塑膠管線，為汰換編列1076萬元，並積極協調鎮長廖志城、市場管理委員會及當地南門、東門及同聲里長同意，趁人潮車流因疫明顯減少辦理「東華路南昌街汰換管線工程」。
該工程預計汰換東華路、南昌街等塑膠管線，全換成材質佳且耐用年限達40年的200公厘延性鑄鐵管，沿線208個用戶管線也會同時更換至水表前，今起進駐施作，預計工期約需2個月，施工時間為每周一至六的下午1時至深夜11時。
台水公司表示，完工後的全新管線將能大幅降低漏水率，減少水資源浪費，更穩定民生用水水壓及品質，也能確保未來用水量成長之需；但施工期間難免停水，也會影響交通，盼鄰近店家、住戶和用路人多體諒包容，同時提醒注意儲水備用。
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