彰化縣藍營抗疫不孤單　今舉辦第一梯次捐贈

國民黨基層黨部呼應黨主席江啟臣6月底捐贈防疫物資挺醫護，發起全國送愛心活動，彰化縣黨部今天在員林市黨部捐贈第一批生活用品和防疫物資，給縣政府造冊的240戶邊緣戶；縣黨部主任委員張錦昆說，希望國民黨承擔社會領頭羊的角色，在防疫期間和國人攜手關懷弱勢，為社會帶來溫暖與感動。

國民黨基層黨部工作人員到員林市黨部整理各界捐贈的物資，分類堆放。張錦昆表示，物資來自鄉鎮市黨部、黨籍民代、縣內各民眾服務社、彰化縣仁愛基金會、彰化縣婦女會、彰化縣青工總會等社團及善心人士共同募集，原本打算解封後送到邊緣戶的住所，因防疫警戒延長，縣黨部選在今天微解封送出物資。

國民黨「彰化縣110年攜手齊關懷～抗疫不孤單」活動，今天同步在縣內八大生活圈進行，員林市的兩名邊緣戶代表到場受贈，並表示，疫情期間收入不穩定，生活比以前辛苦，感謝社會各界捐民生物資給他家度難關。國民黨及相關社團、善心人士捐贈的物資包括口罩、消毒用酒精、泡麵、餅乾、衛生紙、食用油、清潔劑等，今天起到８月中旬送達邊緣戶手上並關懷生活狀況。