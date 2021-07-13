夜市微解封復業 南投縣今起開放申請

今起微解封，南投縣按中央指引同意夜市復業，開放各夜市管理單位申請，但僅開放餐飲和小吃、日常百貨類，打彈珠、娃娃機等娛樂遊戲類則暫不解封；而南投最大的「草鞋墩夜市」、「埔里城夜市」預計將於16日起重啟營運迎賓。

縣府指出，針對三級警戒微解封，南投縣允許夜市復業，但僅限餐飲和小吃、日常百貨類設攤，復業後，全區需採人流總量和分流管制、依規落實消毒作業，攤商僅得提供外帶、不得內用，民眾全程戴口罩，不得邊走邊吃。

建設處表示，開放娛樂遊戲業設攤恐牴觸三級防疫規定「禁止八大及休閒娛樂業」，有變相開放疑慮，且為避免群聚，暫不開放夾娃娃機、打彈珠、射擊等遊戲攤位，降低民眾停留時間，因此縣內夜市復業只允許餐飲小吃、日常用品百貨設攤。

有關夜市恢復營業申請部分，昨已完成夜市准予微鬆綁復業的公告，今起開放夜市管理單位申請復業，而申請須提出防疫計畫，涵蓋攤販位置圖、人員管制、環境清消及應變措施，以及工作人員與攤商名冊等，提報鄉鎮公所備查再陳報縣府。

建設處表示，復業公告期間，若各夜市自治會（管理會）能符合中央所規定得先行復業，但須於今天公告後一周內（19日）前完成補辦申請程序，相關申請書件請至https://www.nantou.gov.tw/big5/index.asp?dptid=376480000AU180000下載。