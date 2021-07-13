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台中校園微解封 民眾晨運碰壁指根本是假解封

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
疫情尚未回穩，即使微解封，不少學校不想開放校園。圖／議員林德宇提供
疫情尚未回穩，即使微解封，不少學校不想開放校園。圖／議員林德宇提供

台中校園今起「微解封」但不少民眾一早到學校卻碰壁，因多數學校選擇暑假施工，另有1/5的學校設快打站，校方經校務會議討論後，多決定暫不開放。中市教育局指出，校內若有校園施工，授權校方考量民眾安全，可由各校評估縮短或暫停開放校園；設快打站的學校可妥善規畫路線，避免重疊群聚。

台中市校園場地開放適度鬆綁，各市立學校校園戶外操場自今天起，依各校原訂的學期中平日開放時間，設置單一出入口，提供社區民眾運動使用。

但多數學校不得其門而入，有民眾一早跑了兩所學校，校方全貼公告，因施工擔心，有造成民眾安全疑慮，暫停開放校園。另有學校指出，校方設置快打站，經常是車水馬龍，人群聚集，聽說校園要開放運動，社區群起反對，校方昨開校務會議，決定暫不開放。

早上想運的民眾萬般無奈，指政府的「微解封」根本是假解封。校方表示，因不少學校裝置冷氣的前置管線工程都趁暑假不上課施工，往年暑假也是校方盤點設施重點期間，學校不是裝冷氣就是修跑道，並年今年特殊現象。

微解封 教育局

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