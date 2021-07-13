「上網卡麻煩」 彰化縣最後一批造冊打疫苗長者踴躍　

今天是彰化縣最後一批造冊預約注射新冠疫苗的接種日，縣政府透過村里長通知67歲至69歲長者注射，員林市的注射情形相當踴躍；陳姓長者表示，以後要上網預約，不熟悉電腦的就要麻煩兒孫登錄，上了年紀最不願意變成下一代的包袱，今天一定要完成接種。

員林市注射站設在晴雨球場，符合注射資格的長者一早提前報到，等待區和留觀區很快坐滿人，未滿70歲的長者身體狀況都不錯，有兒孫陪伴的不多，因長者踴躍接種，現場滿座，他們的兒孫到晴雨球場看台等待，不像高齡長者較需要兒孫隨侍在側。

陳姓長者說，長里通知這批注射莫德納，她覺得莫德納比較安全，很高興自己幸運輪到這款疫苗，而且新聞報導以後注射疫苗要先上網表示自己有意願，被通知又還要上網預約，她跟電腦不熟，上網的事都要麻煩子孫，年輕人有自己的事要忙，老人不願意變成子孫的包袱，所以她今天一定要完成注射。

員林市注射站造冊預約1600人，上午安排800人，注射率接近七成。員林市長游振雄上午到場關心長者，提醒注射後要多喝溫開水，回家若有任何不舒服，應盡快就醫，他同時提醒長者幫忙宣導，這兩天符合注射資格的民眾如果錯過今天下午，想注射疫苗，就要先上疫苗預約平台登錄注射意願，村里長不再發送通知單。

縣政府收到中央撥給10萬4360劑莫德納疫苗，5萬9469名73至84歲長者已注射，6萬6938名67到72歲長者符合資格注射，縣政府估計將剩餘7434劑，已公告開放75歲以上未注射過新冠疫苗的長者，及65至69歲持有重大傷病卡而未注射過新冠疫苗的長者向當地衛生所預約注射。