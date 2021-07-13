快訊

超速疫苗國2.0？以色列攔截輝瑞的「第3劑疫苗戰略」

疫苗登記網站當機！一口氣開到18歲 健保署措手不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「上網卡麻煩」 彰化縣最後一批造冊打疫苗長者踴躍　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市注射站今天注射情形踴躍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市注射站今天注射情形踴躍。記者簡慧珍／攝影

今天是彰化縣最後一批造冊預約注射新冠疫苗的接種日，縣政府透過村里長通知67歲至69歲長者注射，員林市的注射情形相當踴躍；陳姓長者表示，以後要上網預約，不熟悉電腦的就要麻煩兒孫登錄，上了年紀最不願意變成下一代的包袱，今天一定要完成接種。

員林市注射站設在晴雨球場，符合注射資格的長者一早提前報到，等待區和留觀區很快坐滿人，未滿70歲的長者身體狀況都不錯，有兒孫陪伴的不多，因長者踴躍接種，現場滿座，他們的兒孫到晴雨球場看台等待，不像高齡長者較需要兒孫隨侍在側。

陳姓長者說，長里通知這批注射莫德納，她覺得莫德納比較安全，很高興自己幸運輪到這款疫苗，而且新聞報導以後注射疫苗要先上網表示自己有意願，被通知又還要上網預約，她跟電腦不熟，上網的事都要麻煩子孫，年輕人有自己的事要忙，老人不願意變成子孫的包袱，所以她今天一定要完成注射。

員林市注射站造冊預約1600人，上午安排800人，注射率接近七成。員林市長游振雄上午到場關心長者，提醒注射後要多喝溫開水，回家若有任何不舒服，應盡快就醫，他同時提醒長者幫忙宣導，這兩天符合注射資格的民眾如果錯過今天下午，想注射疫苗，就要先上疫苗預約平台登錄注射意願，村里長不再發送通知單。

縣政府收到中央撥給10萬4360劑莫德納疫苗，5萬9469名73至84歲長者已注射，6萬6938名67到72歲長者符合資格注射，縣政府估計將剩餘7434劑，已公告開放75歲以上未注射過新冠疫苗的長者，及65至69歲持有重大傷病卡而未注射過新冠疫苗的長者向當地衛生所預約注射。

新冠疫苗 員林 衛生所

延伸閱讀

取得BNT疫苗 孫大千：民進黨害台灣人民浪費8個月時間

中市警第二劑疫苗要自行預約？ 員警建議造冊分流

陸稱願助買疫苗 綠批：國台辦編劇導演 國民黨配合演出

15萬補教人員盼打疫苗復業 教部：7月底前完成造冊

相關新聞

影／微解封 合歡山又見「跨欄高手、小當家」

微解封首日，合歡山武嶺亭跟著解封，降載僅開放4成的停車場幾乎都停滿，但人潮算不上密集，但遊客脫序行為不斷，有人脫口罩拍照...

台中南區明天送肉粽也微解封 專家傳招化解煞氣

台中市一名中年男子在月初時，在南區某國小外的行道樹上吊身亡，據查該名死者年約40多歲，是名罹患憂鬱症的退伍軍官，死者長輩...

百年古橋風華再現 后豐鐵馬道花梁鋼橋塗裝工程施工

台中市后豐鐵馬道花梁鋼橋興建於1908年，已有百年歷史，經歷地震、颱風侵襲，造成橋墩基礎土石流失及掏空現象，為保存歷史建...

微解封不是解封 南投景點人潮冷落車馬稀

微解封第一天，南投各風景點上午出現「門前零落車馬稀」的景況，不但日月潭環湖公路一上午車少外，即使是先前電話不斷的杉林溪，...

彰化縣藍營抗疫不孤單 今舉辦第一梯次捐贈

國民黨基層黨部呼應黨主席江啟臣6月底捐贈防疫物資挺醫護，發起全國送愛心活動，彰化縣黨部今天在員林市黨部捐贈第一批生活用品...

夜市微解封復業 南投縣今起開放申請

今起微解封，南投縣按中央指引同意夜市復業，開放各夜市管理單位申請，但僅開放餐飲和小吃、日常百貨類，打彈珠、娃娃機等娛樂遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。