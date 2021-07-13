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影／莫德納+年齡下修 台中68歲、69歲打氣好旺

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天提早開打，可能是年齡層下降、行動力足，加上是打莫德納疫苗，民眾接種意願高，打氣可望突破六成。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天提早開打，可能是年齡層下降、行動力足，加上是打莫德納疫苗，民眾接種意願高，打氣可望突破六成。記者趙容萱／攝影

台中市今天首度開放68歲、69歲長者到疫苗快打站接種莫德納疫苗，今天南屯區惠文國小快打站「打氣」比先前年齡層還旺。台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天提早開打，第二小時還有長者提早到場等候，研判可能是年齡層下降、行動力足，加上是打莫德納疫苗，民眾意願高，今天是此快打站接種莫德納疫苗最踴躍的一次。

林秋萬說明，惠文國小快打站表定上午8時30分開打，因一早湧入提前到場長者，因此提早在20分開打，一小時內打120人，到上午9時30分打了150人，現場還有第二波的長者提早到，預估今天打氣約六成二到六成三。

台中市政府說，為提升全市疫苗覆蓋率，根據中央統計，中央配發台中市莫德納、AZ疫苗共46萬940劑，已施打近40萬人次，疫苗剩餘率19%，施打剩餘率「本島最低」，基於台中施打狀況佳，中央昨再配發3萬800劑疫苗，除原訂今明兩天開放68至69歲長者接種疫苗，本周四7月15日將再納入67歲長者為施打對象，長者依里鄰系統發送疫苗注射通知單的時間、地點接種即可，預計超過3.2萬長輩受惠。

衛生局說明，體恤臥床失能長輩，市府6月18日起貼心推出「到宅接種」服務，首先針對75歲以上符合失能7、8級的長輩，安排醫師到府施打疫苗，讓臥床不便的長輩儘早產生保護力，第一階段共施打303人；市府昨天再針對65歲以上失能7、8級長輩提供「到宅接種」服務，預計本周將施打340人。

衛生局提醒民眾，若家中有失能長輩還未經過長照失能等級評定，市民可撥打1966尋求長照服務來評定，如符合到宅接種資格，市府會安排醫師暖心到宅，提供市民施打疫苗服務。

台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天提早開打，可能是年齡層下降、行動力足，加上是打莫德納疫苗，民眾接種意願高，打氣可望突破六成。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天提早開打，可能是年齡層下降、行動力足，加上是打莫德納疫苗，民眾接種意願高，打氣可望突破六成。記者趙容萱／攝影
台中今開放68歲、69歲長者接種莫德納疫苗，南屯區惠文國小快打站上午9時30分打氣依舊旺盛，很多提早到的長者坐在等候區等候。記者趙容萱／攝影
台中今開放68歲、69歲長者接種莫德納疫苗，南屯區惠文國小快打站上午9時30分打氣依舊旺盛，很多提早到的長者坐在等候區等候。記者趙容萱／攝影

莫德納疫苗 台中市 衛生局

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