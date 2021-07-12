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中市電影院恢復營業 公園開放場域禁用設施

中央社 / 台中12日電

COVID-19疫情3級警戒延長到26日，配合中央微解封指引，台中市政府今天宣布，全市電影院在遵守相關防疫措施下13日起恢復營業，而公園則開放場域不開放設施。

中央流行疫情指揮中心8日宣布延長COVID-19疫情3級警戒至26日，並自13日起適度鬆綁部分場域，其中電影片映演場所被納為有條件鬆綁對象。

台中市政府新聞局表示，依防疫指示事項及傳染病防治法相關規定，宣布「全市電影片映演場所自明日起應遵守相關防疫措施，恢復營業」；籲請業者及市民配合電影片映演場所的防疫規範，同時加強查察，如查有違反相關防疫措施者，將予裁處。

新聞局指出，電影片映演場所的防疫措施包括全程配戴口罩、量測體溫、實聯制、梅花座或間隔座、每一場次進場前、散場後清潔消毒、全面禁止飲食（包含影廳內、影廳外等待區、戶外空間）等。

公園部分則採「開放場域，不開放設施」原則，台中市建設局長陳大田表示，目前開放全市公園綠地廣場園道及公廁、望高寮夜景公園等場域供民眾適度透氣。

為避免增加傳染風險，陳大田指出，公園綠地廣場園道內其他相關接觸性設施（含運動設施、體健設施、涼亭、兒童遊戲場、特定運動場域、籃球場等）、高美濕地遊客中心、中央公園遊客中心、后里森林園區內的四口之家及清水鬼洞仍暫停開放。

建設局提醒民眾於公園透氣時要遵守相關防疫規定，由於現在仍為3級警戒期間請勿群聚，違反者依「傳染病防治法」規定，將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，未配戴口罩者則處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

電影 疫情 台中市

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